Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/gololeditsa-1841068271.html
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице - РИА Новости, 24.12.2022
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице
Сильная гололедица ожидается в Москве в субботу вечером, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:04
2022-12-24T14:05
москва
городское хозяйство москвы
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136781/26/1367812682_0:121:2788:1689_1920x0_80_0_0_f7bd4dd73d335e1999bdd25b20c4ae75.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сильная гололедица ожидается в Москве в субботу вечером, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°С и понижение до -11…-6°С, что будет способствовать образованию сильной гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20221223/reysy-1840740061.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136781/26/1367812682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_809f1584a75955afae1628d596e5886d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, погода
Москва, Городское хозяйство Москвы, Погода
14:04 24.12.2022 (обновлено: 14:05 24.12.2022)
 
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице

Городские службы Москвы проводят работы по подготовке к сильной гололедице

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Гололед в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сильная гололедица ожидается в Москве в субботу вечером, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°С и понижение до -11…-6°С, что будет способствовать образованию сильной гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Пассажир в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 09:50Туризм
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
 
МоскваГородское хозяйство МосквыПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала