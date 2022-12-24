https://ria.ru/20221224/gololeditsa-1841068271.html
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице - РИА Новости, 24.12.2022
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице
Сильная гололедица ожидается в Москве в субботу вечером, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:04
2022-12-24T14:04
2022-12-24T14:05
москва
городское хозяйство москвы
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136781/26/1367812682_0:121:2788:1689_1920x0_80_0_0_f7bd4dd73d335e1999bdd25b20c4ae75.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сильная гололедица ожидается в Москве в субботу вечером, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°С и понижение до -11…-6°С, что будет способствовать образованию сильной гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20221223/reysy-1840740061.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136781/26/1367812682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_809f1584a75955afae1628d596e5886d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, погода
Москва, Городское хозяйство Москвы, Погода
14:04 24.12.2022 (обновлено: 14:05 24.12.2022)
Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице
Городские службы Москвы проводят работы по подготовке к сильной гололедице