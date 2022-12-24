https://ria.ru/20221224/gololeditsa-1841068271.html

Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице

Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице - РИА Новости, 24.12.2022

Городские службы Москвы готовятся к сильной гололедице

Сильная гололедица ожидается в Москве в субботу вечером, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:04

2022-12-24T14:04

2022-12-24T14:05

москва

городское хозяйство москвы

погода

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сильная гололедица ожидается в Москве в субботу вечером, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°С и понижение до -11…-6°С, что будет способствовать образованию сильной гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20221223/reysy-1840740061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, городское хозяйство москвы, погода