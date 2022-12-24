Рейтинг@Mail.ru
Главой Кипрской православной церкви стал митрополит, поддержавший ПЦУ - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221224/georgiy-1841058627.html
Главой Кипрской православной церкви стал митрополит, поддержавший ПЦУ
Главой Кипрской православной церкви стал митрополит, поддержавший ПЦУ - РИА Новости, 24.12.2022
Главой Кипрской православной церкви стал митрополит, поддержавший ПЦУ
Новым архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра избран митрополит Пафосский Георгий, сообщил портал "Филелефтерос". РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:34
2022-12-24T12:34
религия
религия
кипр
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841058163_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_e19cd36226cb0ca8bee7620fae1e415c.jpg
АФИНЫ, 24 дек - РИА Новости. Новым архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра избран митрополит Пафосский Георгий, сообщил портал "Филелефтерос". За его избрание подали голоса 11 из 16 членов синода, сообщает портал. На первом этапе выборов 18 декабря с участием православных граждан Кипра Георгий занял второе место с 18,39% голосов. Выборы прошли в связи с кончиной 7 ноября архиепископа Хризостома II. Георгий ранее поддержал признание раскольнической так называемой "Православной церкви Украины" во главе с Епифанием (Думенко). Набравший больше других претендентов голосов на всеобщих выборах (35,68%) митрополит Лимассольский Афанасий, который выступал против ПЦУ, получил в синоде четыре голоса. Один иерарх воздержался. "Филелефтерос" пишет, что избрание Георгия архиепископом не стало неожиданностью. Обозреватели прогнозировали избрание Георгия. "С завершением голосования и избранием архиепископа радостно звонят колокола старого собора святого Иоанна, а вскоре ожидается чтение сообщения об утверждении результатов архиепископских выборов. Акт подписывается в соборе всеми членами священного синода. Ожидается, что новый архиепископ обратится к народу с посланием", - пишет портал. Во дворе святой архиепископии собралось большое количество людей, чтобы поздравить нового архиепископа Кипрского Георгия, отмечает портал. После всеобщего голосования Афанасий Лимассольский сказал, что вердикт народа необходимо уважать, чтобы народ участвовал в избирательном процессе. Однако Георгий, являющийся местоблюстителем, тогда заявил, что синод подходит к выбору главы церкви с иными критериями, чем народ. "У устава церкви есть философия, и он говорит, что он позволяет народу направить в синод трех своих избранников, и синод начинает выбирать того, с кем он может больше сотрудничать и считает целесообразным. Одно дело - критерии народа, другое дело - критерии иерархов", - сказал Георгий.
https://ria.ru/20221202/lavra-1836006547.html
https://ria.ru/20221019/ptsu-1825046241.html
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841058163_551:79:3072:1969_1920x0_80_0_0_f03740bc51d2fa3df75d549aa3bae02d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, кипр, православная церковь украины (пцу)
Религия, Религия, Кипр, Православная церковь Украины (ПЦУ)
12:34 24.12.2022
 
Главой Кипрской православной церкви стал митрополит, поддержавший ПЦУ

Главой Кипрской православной церкви избрали митрополита, выступавшего за признание ПЦУ

© AFP 2022 / ETIENNE TORBEYМитрополит Пафосский Георгий выступает с посланием после избрания новым архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра
Митрополит Пафосский Георгий выступает с посланием после избрания новым архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / ETIENNE TORBEY
Митрополит Пафосский Георгий выступает с посланием после избрания новым архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 дек - РИА Новости. Новым архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра избран митрополит Пафосский Георгий, сообщил портал "Филелефтерос".
За его избрание подали голоса 11 из 16 членов синода, сообщает портал.
На первом этапе выборов 18 декабря с участием православных граждан Кипра Георгий занял второе место с 18,39% голосов.
Выборы прошли в связи с кончиной 7 ноября архиепископа Хризостома II.
Георгий ранее поддержал признание раскольнической так называемой "Православной церкви Украины" во главе с Епифанием (Думенко).
Набравший больше других претендентов голосов на всеобщих выборах (35,68%) митрополит Лимассольский Афанасий, который выступал против ПЦУ, получил в синоде четыре голоса. Один иерарх воздержался.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 21:01Религия
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ
"Филелефтерос" пишет, что избрание Георгия архиепископом не стало неожиданностью. Обозреватели прогнозировали избрание Георгия.
"С завершением голосования и избранием архиепископа радостно звонят колокола старого собора святого Иоанна, а вскоре ожидается чтение сообщения об утверждении результатов архиепископских выборов. Акт подписывается в соборе всеми членами священного синода. Ожидается, что новый архиепископ обратится к народу с посланием", - пишет портал.
Во дворе святой архиепископии собралось большое количество людей, чтобы поздравить нового архиепископа Кипрского Георгия, отмечает портал.
После всеобщего голосования Афанасий Лимассольский сказал, что вердикт народа необходимо уважать, чтобы народ участвовал в избирательном процессе.
Однако Георгий, являющийся местоблюстителем, тогда заявил, что синод подходит к выбору главы церкви с иными критериями, чем народ. "У устава церкви есть философия, и он говорит, что он позволяет народу направить в синод трех своих избранников, и синод начинает выбирать того, с кем он может больше сотрудничать и считает целесообразным. Одно дело - критерии народа, другое дело - критерии иерархов", - сказал Георгий.
Участник собора ПЦУ в Киеве 15 декабря 2020 года - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 10:47Религия
В Запорожской области за разжигание ненависти выдворили сторонника ПЦУ
 
РелигияРелигияКипрПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала