https://ria.ru/20221224/georgiy-1841058627.html

Главой Кипрской православной церкви стал митрополит, поддержавший ПЦУ

Главой Кипрской православной церкви стал митрополит, поддержавший ПЦУ - РИА Новости, 24.12.2022

Главой Кипрской православной церкви стал митрополит, поддержавший ПЦУ

Новым архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра избран митрополит Пафосский Георгий, сообщил портал "Филелефтерос". РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:34

2022-12-24T12:34

2022-12-24T12:34

религия

религия

кипр

православная церковь украины (пцу)

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АФИНЫ, 24 дек - РИА Новости. Новым архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра избран митрополит Пафосский Георгий, сообщил портал "Филелефтерос". За его избрание подали голоса 11 из 16 членов синода, сообщает портал. На первом этапе выборов 18 декабря с участием православных граждан Кипра Георгий занял второе место с 18,39% голосов. Выборы прошли в связи с кончиной 7 ноября архиепископа Хризостома II. Георгий ранее поддержал признание раскольнической так называемой "Православной церкви Украины" во главе с Епифанием (Думенко). Набравший больше других претендентов голосов на всеобщих выборах (35,68%) митрополит Лимассольский Афанасий, который выступал против ПЦУ, получил в синоде четыре голоса. Один иерарх воздержался. "Филелефтерос" пишет, что избрание Георгия архиепископом не стало неожиданностью. Обозреватели прогнозировали избрание Георгия. "С завершением голосования и избранием архиепископа радостно звонят колокола старого собора святого Иоанна, а вскоре ожидается чтение сообщения об утверждении результатов архиепископских выборов. Акт подписывается в соборе всеми членами священного синода. Ожидается, что новый архиепископ обратится к народу с посланием", - пишет портал. Во дворе святой архиепископии собралось большое количество людей, чтобы поздравить нового архиепископа Кипрского Георгия, отмечает портал. После всеобщего голосования Афанасий Лимассольский сказал, что вердикт народа необходимо уважать, чтобы народ участвовал в избирательном процессе. Однако Георгий, являющийся местоблюстителем, тогда заявил, что синод подходит к выбору главы церкви с иными критериями, чем народ. "У устава церкви есть философия, и он говорит, что он позволяет народу направить в синод трех своих избранников, и синод начинает выбирать того, с кем он может больше сотрудничать и считает целесообразным. Одно дело - критерии народа, другое дело - критерии иерархов", - сказал Георгий.

https://ria.ru/20221202/lavra-1836006547.html

https://ria.ru/20221019/ptsu-1825046241.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, кипр, православная церковь украины (пцу)