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На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии - РИА Новости, 24.12.2022
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На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии
На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии - РИА Новости, 24.12.2022
На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела в Багдаде встречу с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани под флагом Ирландии. На ошибку протокольной службы... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:14
2022-12-24T14:38
в мире
ирак
италия
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РИМ, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела в Багдаде встречу с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани под флагом Ирландии. На ошибку протокольной службы главы правительства Ирака вслед за местными журналистами обратила внимание газета la Repubblica. На опубликованной фотографии Мелони общается с ас-Судани на фоне триколора с вертикальными полосами, в котором на месте традиционного красного цвета оказался оранжевый, который используется Республикой Ирландия. В ходе визита в Ирак Мелони встретилась с военнослужащими итальянского контингента, примерив их военную форму. Она подчеркнула, что поездка в Ирак стала для нее первым зарубежным визитом за пределы Европы. Италия, заверила Мелони, поддерживает Ирак в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, а также приветствовала решение иракских властей учредить национальный праздник 25 декабря, когда христиане-католики отмечают Рождество.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, ирак, италия, багдад (город)
В мире, Ирак, Италия, Багдад (город)
12:14 24.12.2022 (обновлено: 14:38 24.12.2022)
 
На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии

Премьер Италии Мелони провела встречу с иракским коллегой в Багдаде на фоне флага Ирландии

© Фото : Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде
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РИМ, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела в Багдаде встречу с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани под флагом Ирландии. На ошибку протокольной службы главы правительства Ирака вслед за местными журналистами обратила внимание газета la Repubblica.
На опубликованной фотографии Мелони общается с ас-Судани на фоне триколора с вертикальными полосами, в котором на месте традиционного красного цвета оказался оранжевый, который используется Республикой Ирландия.
В ходе визита в Ирак Мелони встретилась с военнослужащими итальянского контингента, примерив их военную форму. Она подчеркнула, что поездка в Ирак стала для нее первым зарубежным визитом за пределы Европы. Италия, заверила Мелони, поддерживает Ирак в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, а также приветствовала решение иракских властей учредить национальный праздник 25 декабря, когда христиане-католики отмечают Рождество.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреИракИталияБагдад (город)
 
 
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