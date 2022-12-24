https://ria.ru/20221224/flag-1841056070.html

На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии

На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии - РИА Новости, 24.12.2022

На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела в Багдаде встречу с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани под флагом Ирландии. На ошибку протокольной службы... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:14

2022-12-24T12:14

2022-12-24T14:38

в мире

ирак

италия

багдад (город)

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РИМ, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела в Багдаде встречу с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани под флагом Ирландии. На ошибку протокольной службы главы правительства Ирака вслед за местными журналистами обратила внимание газета la Repubblica. На опубликованной фотографии Мелони общается с ас-Судани на фоне триколора с вертикальными полосами, в котором на месте традиционного красного цвета оказался оранжевый, который используется Республикой Ирландия. В ходе визита в Ирак Мелони встретилась с военнослужащими итальянского контингента, примерив их военную форму. Она подчеркнула, что поездка в Ирак стала для нее первым зарубежным визитом за пределы Европы. Италия, заверила Мелони, поддерживает Ирак в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, а также приветствовала решение иракских властей учредить национальный праздник 25 декабря, когда христиане-католики отмечают Рождество.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221220/potolok-1839976157.html

ирак

италия

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирак, италия, багдад (город)