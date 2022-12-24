12:14 24.12.2022 (обновлено: 14:38 24.12.2022)
На встрече премьеров Ирака и Италии в Багдаде повесили флаг Ирландии
Премьер Италии Мелони провела встречу с иракским коллегой в Багдаде на фоне флага Ирландии
© Фото : Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде
© Фото : Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде
РИМ, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела в Багдаде встречу с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани под флагом Ирландии. На ошибку протокольной службы главы правительства Ирака вслед за местными журналистами обратила внимание газета la Repubblica.
На опубликованной фотографии Мелони общается с ас-Судани на фоне триколора с вертикальными полосами, в котором на месте традиционного красного цвета оказался оранжевый, который используется Республикой Ирландия.
В ходе визита в Ирак Мелони встретилась с военнослужащими итальянского контингента, примерив их военную форму. Она подчеркнула, что поездка в Ирак стала для нее первым зарубежным визитом за пределы Европы. Италия, заверила Мелони, поддерживает Ирак в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, а также приветствовала решение иракских властей учредить национальный праздник 25 декабря, когда христиане-католики отмечают Рождество.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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