https://ria.ru/20221224/energodar-1841120234.html

В администрации Энергодара назвали условие для возвращения жителей в город

В администрации Энергодара назвали условие для возвращения жителей в город - РИА Новости, 24.12.2022

В администрации Энергодара назвали условие для возвращения жителей в город

В случае отсутствия опасности обстрелов города со стороны украинских боевиков многие из сотрудников ЗАЭС и жителей города вернутся, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T18:30

2022-12-24T18:30

2022-12-24T18:30

специальная военная операция на украине

энергодар

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 24 дек – РИА Новости. В случае отсутствия опасности обстрелов города со стороны украинских боевиков многие из сотрудников ЗАЭС и жителей города вернутся, рассказал РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. "Я очень много общаюсь с работниками атомной станции, все говорят о том, что знакомые, родственники мечтают о том, чтобы вернуться. И они вернутся сюда, как только уйдет фронт от города (…) все мы надеемся на то, что когда уйдет опасность всех неприятностей касаемо войны, я думаю, сюда будет просто поток людей, которые тут жили и работали. Этот процесс идет уже сейчас. Я вижу количество заявлений, которые сейчас подаются на то, чтобы детей приняли в школу. Процесс идет. Не настолько быстро как мы хотели. Я уверен, как только линия фронта уйдет, будут возвращаться жители и работники станции",- сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221128/energodar-1834723998.html

энергодар

украина

запорожская область

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энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская область