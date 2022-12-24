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В администрации Энергодара назвали условие для возвращения жителей в город - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/energodar-1841120234.html
В администрации Энергодара назвали условие для возвращения жителей в город
В администрации Энергодара назвали условие для возвращения жителей в город - РИА Новости, 24.12.2022
В администрации Энергодара назвали условие для возвращения жителей в город
В случае отсутствия опасности обстрелов города со стороны украинских боевиков многие из сотрудников ЗАЭС и жителей города вернутся, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T18:30
2022-12-24T18:30
специальная военная операция на украине
энергодар
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 24 дек – РИА Новости. В случае отсутствия опасности обстрелов города со стороны украинских боевиков многие из сотрудников ЗАЭС и жителей города вернутся, рассказал РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. "Я очень много общаюсь с работниками атомной станции, все говорят о том, что знакомые, родственники мечтают о том, чтобы вернуться. И они вернутся сюда, как только уйдет фронт от города (…) все мы надеемся на то, что когда уйдет опасность всех неприятностей касаемо войны, я думаю, сюда будет просто поток людей, которые тут жили и работали. Этот процесс идет уже сейчас. Я вижу количество заявлений, которые сейчас подаются на то, чтобы детей приняли в школу. Процесс идет. Не настолько быстро как мы хотели. Я уверен, как только линия фронта уйдет, будут возвращаться жители и работники станции",- сказал собеседник агентства.
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энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
18:30 24.12.2022
 
В администрации Энергодара назвали условие для возвращения жителей в город

Администрация Энергодара: жители смогут вернуться в случае отсутствия опасности обстрелов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 24 дек – РИА Новости. В случае отсутствия опасности обстрелов города со стороны украинских боевиков многие из сотрудников ЗАЭС и жителей города вернутся, рассказал РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.
"Я очень много общаюсь с работниками атомной станции, все говорят о том, что знакомые, родственники мечтают о том, чтобы вернуться. И они вернутся сюда, как только уйдет фронт от города (…) все мы надеемся на то, что когда уйдет опасность всех неприятностей касаемо войны, я думаю, сюда будет просто поток людей, которые тут жили и работали. Этот процесс идет уже сейчас. Я вижу количество заявлений, которые сейчас подаются на то, чтобы детей приняли в школу. Процесс идет. Не настолько быстро как мы хотели. Я уверен, как только линия фронта уйдет, будут возвращаться жители и работники станции",- сказал собеседник агентства.
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