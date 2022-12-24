17:12 24.12.2022 (обновлено: 17:27 24.12.2022)
В Белоруссии сообщили о рекордном объеме экспорта в Россию в этом году
Головченко: белорусский экспорт в Россию может составить 22-23 миллиарда долларов
Выставка-ярмарка "Беларусь-Россия". Архивное фото
МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Белорусский экспорт в РФ по итогам года может составить рекордные 22-23 миллиарда долларов, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
"По итогам 10 месяцев экспорт в Российскую Федерацию – 18 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем средняя цифра за предыдущие годы – 12-13 миллиардов. Я надеюсь, что по итогам года мы будем иметь сумму порядка 22-23 миллиардов", - сказал Головченко телеканалу "Беларусь-1", видеофрагмент опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.
Премьер пояснил, что к концу года темпы экспорта растут, в том числе за счет больших отгрузок машиностроительной продукции. Доля белорусской продукции в российском импорте растет практически по всем показателям, отметил он. "То, что экспорт белорусской сельхозпродукции подобрался к 8 миллиардам – тоже во многом большая заслуга того, что мы смогли ее переориентировать на российский рынок", - отметил Головченко, подчеркнув, что тактической задачей был быстрый переброс экспортных потоков. Это требовало усилий, договоренностей и интенсивных визитов на разных уровнях.
"По 70 регионам России наши экспортные планы уже выполнены. По 14 регионам экспорт (из Белоруссии – ред.) составляет больше 100 миллионов долларов. Но, конечно, потенциал есть. Особенно с учетом того, что российская экономика демонстрирует достаточно положительные темпы роста и успешно справляется с санкциями", - резюмировал Головченко. По его прогнозам, есть все основания считать, что следующий год будет не хуже, чем этот.