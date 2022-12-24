https://ria.ru/20221224/eksport-1841102386.html

В Белоруссии сообщили о рекордном объеме экспорта в Россию в этом году

В Белоруссии сообщили о рекордном объеме экспорта в Россию в этом году - РИА Новости, 24.12.2022

В Белоруссии сообщили о рекордном объеме экспорта в Россию в этом году

Белорусский экспорт в РФ по итогам года может составить рекордные 22-23 миллиарда долларов, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T17:12

2022-12-24T17:12

2022-12-24T17:27

белоруссия

россия

экономика

роман головченко

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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Белорусский экспорт в РФ по итогам года может составить рекордные 22-23 миллиарда долларов, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.Премьер пояснил, что к концу года темпы экспорта растут, в том числе за счет больших отгрузок машиностроительной продукции. Доля белорусской продукции в российском импорте растет практически по всем показателям, отметил он. "То, что экспорт белорусской сельхозпродукции подобрался к 8 миллиардам – тоже во многом большая заслуга того, что мы смогли ее переориентировать на российский рынок", - отметил Головченко, подчеркнув, что тактической задачей был быстрый переброс экспортных потоков. Это требовало усилий, договоренностей и интенсивных визитов на разных уровнях."По 70 регионам России наши экспортные планы уже выполнены. По 14 регионам экспорт (из Белоруссии – ред.) составляет больше 100 миллионов долларов. Но, конечно, потенциал есть. Особенно с учетом того, что российская экономика демонстрирует достаточно положительные темпы роста и успешно справляется с санкциями", - резюмировал Головченко. По его прогнозам, есть все основания считать, что следующий год будет не хуже, чем этот.

https://ria.ru/20221220/voprosy-1839950816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, экономика, роман головченко