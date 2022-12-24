https://ria.ru/20221224/dtp-1841014043.html
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека - РИА Новости, 24.12.2022
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
Три человека погибли, еще один травмирован в результате дорожной аварии с выездом на встречную полосу движения в Коченёвском районе Новосибирской области,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T05:32
2022-12-24T05:32
2022-12-24T05:32
происшествия
авто
коченевский район
новосибирская область
омск
toyota corolla
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Три человека погибли, еще один травмирован в результате дорожной аварии с выездом на встречную полосу движения в Коченёвском районе Новосибирской области, сообщает в субботу региональная Госавтоинспекция. "Сегодня около 05.10 (01.10 мск) мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Nissan Cefiro, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" в направлении города Омска и на 1361 километре трассы выехал на полосу встречного движения (по предварительной информации, не убедившись в безопасности маневра обгона), где столкнулся с автомобилем Toyota Nadia, под управлением мужчины 1985 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны города Новосибирска", - говорится в сообщении. В результате столкновения погибли водитель и две женщины-пассажирки автомобиля Nissan. Мужчина, управлявший автомобилем Toyota доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом ног. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html
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коченевский район
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происшествия, авто, коченевский район, новосибирская область, омск, toyota corolla
Происшествия, Авто, Коченевский район, Новосибирская область, Омск, Toyota Corolla
В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
ГАИ: в Новосибирской области три человека погибли в ДТП на встречной полосе