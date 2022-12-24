https://ria.ru/20221224/dtp-1841004696.html

В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде

В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 24.12.2022

В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде

Причиной ДТП с тремя погибшими на мосту в Нижнем Новгороде, по предварительным данным, стал легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу, сообщает... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T00:41

2022-12-24T00:41

2022-12-24T00:41

происшествия

авто

нижний новгород

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Причиной ДТП с тремя погибшими на мосту в Нижнем Новгороде, по предварительным данным, стал легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобилей произошло вечером в пятницу на Мызинском мосту. В результате ДТП погибли три человека (взрослые), пять человек, в том числе один ребенок, получили травмы. "По имеющимся на текущий момент данным, легковой автомобиль, двигавшийся со стороны микрорайона Щербинки в сторону нижней части города, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с несколькими автомашинами.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221223/dtp-1840770753.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

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происшествия, авто, нижний новгород, россия, нижегородская область