Рейтинг@Mail.ru
В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/dtp-1841004696.html
В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде
В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 24.12.2022
В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде
Причиной ДТП с тремя погибшими на мосту в Нижнем Новгороде, по предварительным данным, стал легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу, сообщает... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:41
2022-12-24T00:41
происшествия
авто
нижний новгород
россия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46abb00cde09b3d756245cc09a01606.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Причиной ДТП с тремя погибшими на мосту в Нижнем Новгороде, по предварительным данным, стал легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобилей произошло вечером в пятницу на Мызинском мосту. В результате ДТП погибли три человека (взрослые), пять человек, в том числе один ребенок, получили травмы. "По имеющимся на текущий момент данным, легковой автомобиль, двигавшийся со стороны микрорайона Щербинки в сторону нижней части города, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с несколькими автомашинами.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221223/dtp-1840770753.html
нижний новгород
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
00:41 24.12.2022
 
В МВД назвали причину ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде

МВД: выезд на встречную полосу стал причиной ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Причиной ДТП с тремя погибшими на мосту в Нижнем Новгороде, по предварительным данным, стал легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобилей произошло вечером в пятницу на Мызинском мосту. В результате ДТП погибли три человека (взрослые), пять человек, в том числе один ребенок, получили травмы.
"По имеющимся на текущий момент данным, легковой автомобиль, двигавшийся со стороны микрорайона Щербинки в сторону нижней части города, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с несколькими автомашинами.", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 11:37
Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали
 
ПроисшествияАвтоНижний НовгородРоссияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала