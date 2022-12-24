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Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841079407.html
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:53
2022-12-24T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:38 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221224/poselok-1841061734.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
14:53 24.12.2022
 
Украинские войска выпустили еще три натовских снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкФрагмент от разорвавшегося снаряда
Фрагмент от разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Фрагмент от разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:38 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
13:01Специальная военная операция на Украине
Приграничный поселок в Курской области частично обесточен при обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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