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ВСУ выпустили еще десять ракет по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841057076.html
ВСУ выпустили еще десять ракет по Донецку
ВСУ выпустили еще десять ракет по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
ВСУ выпустили еще десять ракет по Донецку
Украинские войска в 11.55 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:18
2022-12-24T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.55 - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина
12:18 24.12.2022 (обновлено: 12:29 24.12.2022)
 
ВСУ выпустили еще десять ракет по Донецку

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание, поврежденное в результате обстрела Донецка
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили еще десять ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.55 - населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
09:43Специальная военная операция на Украине
В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККУкраина
 
 
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