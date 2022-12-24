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Украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841041645.html
Украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Донецку
Украинские войска в 9.46 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:06
2022-12-24T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 9.46 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.46 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221222/energosistema-1840544976.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
10:06 24.12.2022
 
Украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 9.46 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.46 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 14:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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