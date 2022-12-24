https://ria.ru/20221224/donetsk-1841037673.html
В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле
В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле - РИА Новости, 24.12.2022
В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле
Мать и ребенок получили ранения при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:45
2022-12-24T09:45
2022-12-24T09:45
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
артем
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мать и ребенок получили ранения при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате вчерашнего вечернего обстрела Киевского района (Донецка) по улице Университетской пострадал ребенок – девочка 2016 года рождения и её мать 1983 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило об обстреле Киевского района Донецка, украинские войска выпустили по городу пять ракет из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221223/zaes-1840801957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле
В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле со стороны ВСУ