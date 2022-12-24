https://ria.ru/20221224/donetsk-1841037673.html

В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле

В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле - РИА Новости, 24.12.2022

В Донецке женщина с ребенком пострадали при обстреле

Мать и ребенок получили ранения при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T09:45

2022-12-24T09:45

2022-12-24T09:45

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

артем

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мать и ребенок получили ранения при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате вчерашнего вечернего обстрела Киевского района (Донецка) по улице Университетской пострадал ребенок – девочка 2016 года рождения и её мать 1983 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило об обстреле Киевского района Донецка, украинские войска выпустили по городу пять ракет из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221223/zaes-1840801957.html

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донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, артем, сцкк, происшествия