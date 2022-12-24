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В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841034084.html
В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2022
В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ
Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:43
2022-12-24T09:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
артем
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела Киевского района в 22.15 повреждено остекление детского сада №293", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк
артем
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происшествия, донецк, артем, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Артем, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
09:43 24.12.2022
 
В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ

В Киевском районе Донецка детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела Киевского района в 22.15 повреждено остекление детского сада №293", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАртемДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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