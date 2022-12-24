https://ria.ru/20221224/donetsk-1841034084.html

В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.12.2022

В Донецке детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ

Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T09:43

2022-12-24T09:43

2022-12-24T09:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

артем

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела Киевского района в 22.15 повреждено остекление детского сада №293", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221222/obstrel-1840649659.html

донецк

артем

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, донецк, артем, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)