https://ria.ru/20221224/dnr-1841065178.html
Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 24.12.2022
Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы взятого в плен военнослужащего ДНР, жителя Горловки в Донбассе, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:27
2022-12-24T13:27
2022-12-24T13:27
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы взятого в плен военнослужащего ДНР, жителя Горловки в Донбассе, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "В Запорожской области к 15 годам за решеткой осужден участник так называемой "Народной милиции ДНР". Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды так называемой "Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора По данным ведомства, мужчина был пулеметчиком, в сентябре его взяли в плен. Ему было предъявлено обвинение по статье "госизмена". С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донецкая народная республика, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР
Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил военного Народной милиции ДНР к 15 годам тюрьмы