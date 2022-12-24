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Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 24.12.2022
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Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 24.12.2022
Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы взятого в плен военнослужащего ДНР, жителя Горловки в Донбассе, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:27
2022-12-24T13:27
специальная военная операция на украине
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украина
россия
донецкая народная республика
народная милиция днр
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы взятого в плен военнослужащего ДНР, жителя Горловки в Донбассе, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "В Запорожской области к 15 годам за решеткой осужден участник так называемой "Народной милиции ДНР". Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды так называемой "Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора По данным ведомства, мужчина был пулеметчиком, в сентябре его взяли в плен. Ему было предъявлено обвинение по статье "госизмена". С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР
13:27 24.12.2022
 
Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил военного Народной милиции ДНР к 15 годам тюрьмы

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы взятого в плен военнослужащего ДНР, жителя Горловки в Донбассе, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Запорожской области к 15 годам за решеткой осужден участник так называемой "Народной милиции ДНР". Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды так называемой "Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора
По данным ведомства, мужчина был пулеметчиком, в сентябре его взяли в плен. Ему было предъявлено обвинение по статье "госизмена".
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.
Кадры задержания экс-бойца Азова, готовившего теракты в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
08:17Специальная военная операция на Украине
Источник: в ЛНР задержали бывшего боевика "Азова"*, готовившего теракты
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаНародная милиция ДНР
 
 
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