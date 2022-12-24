https://ria.ru/20221224/dnr-1841065178.html

Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 24.12.2022

Суд на Украине приговорил военного из ДНР к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы взятого в плен военнослужащего ДНР, жителя Горловки в Донбассе, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T13:27

2022-12-24T13:27

2022-12-24T13:27

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы взятого в плен военнослужащего ДНР, жителя Горловки в Донбассе, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "В Запорожской области к 15 годам за решеткой осужден участник так называемой "Народной милиции ДНР". Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды так называемой "Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора По данным ведомства, мужчина был пулеметчиком, в сентябре его взяли в плен. Ему было предъявлено обвинение по статье "госизмена". С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.

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россия

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, народная милиция днр