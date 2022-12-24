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США не устраивают выводы ВОЗ о причинах пандемии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221224/covid-19-1841027496.html
США не устраивают выводы ВОЗ о причинах пандемии, заявили в Минобороны
США не устраивают выводы ВОЗ о причинах пандемии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2022
США не устраивают выводы ВОЗ о причинах пандемии, заявили в Минобороны
США не устраивают выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о причинах возникновения пандемии коронавируса, заявил на брифинге начальник... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T09:14
2022-12-24T16:42
распространение коронавируса
в мире
игорь кириллов
сша
воз
оон
вооруженные силы рф
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США не устраивают выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о причинах возникновения пандемии коронавируса, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов."США не устраивают выводы комиссии экспертов ВОЗ о причинах возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции. Очевидно, они хотели бы иметь более лояльный и контролируемый инструмент для расследования вспышек инфекционных заболеваний", — сказал он.По его словам, с этой целью американской неправительственной организацией было предложено создать под эгидой ООН объединенный механизм расследования биологических инцидентов. "По замыслу американцев, новая структура должна заполнить пробел между механизмом генерального секретаря по расследованию предполагаемого применения биологического оружия и санэпидрасследованиями Всемирной организации здравоохранения", — пояснил генерал. Как утверждает Кириллов, по аналогии с механизмом генсека ООН Штаты предполагают создать список экспертов, в основу работы которых будут положены принципы деятельности миссии по установлению фактов, которая функционирует на базе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."В перспективе это позволит придать механизму атрибутивный характер и даст странам Запада возможность "назначать" виновных по своему усмотрению", — полагает он.
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в мире, игорь кириллов, сша, воз, оон, вооруженные силы рф, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Игорь Кириллов, США, ВОЗ, ООН, Вооруженные силы РФ, Коронавирус COVID-19
09:14 24.12.2022 (обновлено: 16:42 24.12.2022)
 
США не устраивают выводы ВОЗ о причинах пандемии, заявили в Минобороны

Минобороны: США не устраивают выводы экспертов ВОЗ о причинах пандемии COVID-19

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США не устраивают выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о причинах возникновения пандемии коронавируса, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"США не устраивают выводы комиссии экспертов ВОЗ о причинах возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции. Очевидно, они хотели бы иметь более лояльный и контролируемый инструмент для расследования вспышек инфекционных заболеваний", — сказал он.
По его словам, с этой целью американской неправительственной организацией было предложено создать под эгидой ООН объединенный механизм расследования биологических инцидентов. "По замыслу американцев, новая структура должна заполнить пробел между механизмом генерального секретаря по расследованию предполагаемого применения биологического оружия и санэпидрасследованиями Всемирной организации здравоохранения", — пояснил генерал.
Как утверждает Кириллов, по аналогии с механизмом генсека ООН Штаты предполагают создать список экспертов, в основу работы которых будут положены принципы деятельности миссии по установлению фактов, которая функционирует на базе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"В перспективе это позволит придать механизму атрибутивный характер и даст странам Запада возможность "назначать" виновных по своему усмотрению", — полагает он.
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Распространение коронавирусаВ миреИгорь КирилловСШАВОЗООНВооруженные силы РФКоронавирус COVID-19
 
 
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