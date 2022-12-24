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Британцы высмеяли премьера Сунака из-за неловкого разговора с бездомным

Британцы высмеяли премьера Сунака из-за неловкого разговора с бездомным - РИА Новости, 24.12.2022

Британцы высмеяли премьера Сунака из-за неловкого разговора с бездомным

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попал в неловкое положение во время рождественского визита в приют для бездомных в Лондоне, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T17:09

2022-12-24T17:09

2022-12-24T18:06

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попал в неловкое положение во время рождественского визита в приют для бездомных в Лондоне, сообщает Daily Mail.Как стало известно изданию, глава кабмина, которому поручили накладывать завтрак для посетителей приюта, попытался завязать разговор с одним из них. Мужчина по имени Дин поинтересовался у Сунака, "разбирается" ли он с экономикой Великобритании. Премьер ответил ему, что именно этим он и занимается, и спросил в ответ, работает ли Дин в бизнесе."Нет, я бездомный. Я, вообще-то, бездомный. Но меня интересует бизнес", — заметил посетитель приюта.На уточнение Сунака, в какой именно сфере хотел бы проявить себя Дин, он ответил, что ему привлекателен финансовый сектор. Премьер напомнил, что сам был занят в финансах, и еще раз уточнил, желает ли Дин заниматься бизнесом именно в этой сфере.В ответ на вопрос о планах на праздники Дин выразил надежду на помощь приюта в поиске временного жилья, чтобы не оказаться под Рождество на улице.Читатели британской газеты остались возмущены оторванностью британского премьера от реальности. Многие напомнили, что Риши Сунак посещал регион Тисайд с требованиями соблюдать меры по сдерживанию инфляции, при этом премьер носил замшевые мокасины Prada стоимостью около 500 фунтов стерлингов."Совершенно бестолковый. Насколько полностью оторван от реальности этот неизбранный премьер-министр?" — возмутился blackdamp."Нам нужны выборы сейчас или все мы будем в таком "бизнесе", — считает Cricoid.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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https://ria.ru/20221213/britaniya-1838368944.html

https://ria.ru/20221209/dush-1837359449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, риши сунак, великобритания, лондон, москва