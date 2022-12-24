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В США на заснеженном шоссе столкнулись около 50 автомобилей - РИА Новости, 24.12.2022
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В США на заснеженном шоссе столкнулись около 50 автомобилей
В США на заснеженном шоссе столкнулись около 50 автомобилей - РИА Новости, 24.12.2022
В США на заснеженном шоссе столкнулись около 50 автомобилей
Почти 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека, сообщила местная полиция. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T18:49
2022-12-24T18:49
в мире
сша
огайо
канзас
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Почти 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека, сообщила местная полиция. Правоохранительные органы связывают аварию с "зимним штормом", который принес на большую часть территории США резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу. "Сотрудники на месте подтверждают четыре жертвы..., участие (в аварии) минимум 46 машин", - написала в Twitter патрульная служба полиции штата. Полицейские призвали автомобилистов без нужды не выезжать на дороги. Всего в стране непогода унесла жизни не менее 15 человек, подсчитал телеканал CNN. В Канзасе и Кентукки в автоавариях, вызванных "зимним штормом", погибли по три человека, в Висконсине, Теннесси и Миссури - по одному. В штате Нью-Йорк два человека умерли из-за того, что медики не смогли вовремя добраться до их домов по заснеженным и обледеневшим дорогам. В субботу отменены более 1,8 тысячи авиарейсов. Самая сложная ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, в США без электричества остались свыше 1,7 миллиона потребителей - домохозяйств и предприятий, больше всего - вдоль атлантического побережья, от Флориды до Мэна.
https://ria.ru/20221224/ssha-1841011370.html
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в мире, сша, огайо, канзас
В мире, США, Огайо, Канзас
18:49 24.12.2022
 
В США на заснеженном шоссе столкнулись около 50 автомобилей

Почти 50 машин столкнулись на заснеженном шоссе в Огайо в США, погибли четыре человека

© AP Photo / Maine State Police and Maine Emergency Management, Stephen McCauslandМесто ДТП с участием нескольких десятков автомобилей в США
Место ДТП с участием нескольких десятков автомобилей в США - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Maine State Police and Maine Emergency Management, Stephen McCausland
Место ДТП с участием нескольких десятков автомобилей в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Почти 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека, сообщила местная полиция.
Правоохранительные органы связывают аварию с "зимним штормом", который принес на большую часть территории США резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу.
"Сотрудники на месте подтверждают четыре жертвы..., участие (в аварии) минимум 46 машин", - написала в Twitter патрульная служба полиции штата. Полицейские призвали автомобилистов без нужды не выезжать на дороги.
Всего в стране непогода унесла жизни не менее 15 человек, подсчитал телеканал CNN. В Канзасе и Кентукки в автоавариях, вызванных "зимним штормом", погибли по три человека, в Висконсине, Теннесси и Миссури - по одному. В штате Нью-Йорк два человека умерли из-за того, что медики не смогли вовремя добраться до их домов по заснеженным и обледеневшим дорогам.
В субботу отменены более 1,8 тысячи авиарейсов. Самая сложная ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера.
По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, в США без электричества остались свыше 1,7 миллиона потребителей - домохозяйств и предприятий, больше всего - вдоль атлантического побережья, от Флориды до Мэна.
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В миреСШАОгайоКанзас
 
 
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