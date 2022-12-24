В США на заснеженном шоссе столкнулись около 50 автомобилей
Почти 50 машин столкнулись на заснеженном шоссе в Огайо в США, погибли четыре человека
© AP Photo / Maine State Police and Maine Emergency Management, Stephen McCauslandМесто ДТП с участием нескольких десятков автомобилей в США
© AP Photo / Maine State Police and Maine Emergency Management, Stephen McCausland
Место ДТП с участием нескольких десятков автомобилей в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Почти 50 автомобилей столкнулись на заснеженном шоссе в штате Огайо в США, погибли четыре человека, сообщила местная полиция.
Правоохранительные органы связывают аварию с "зимним штормом", который принес на большую часть территории США резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу.
"Сотрудники на месте подтверждают четыре жертвы..., участие (в аварии) минимум 46 машин", - написала в Twitter патрульная служба полиции штата. Полицейские призвали автомобилистов без нужды не выезжать на дороги.
Всего в стране непогода унесла жизни не менее 15 человек, подсчитал телеканал CNN. В Канзасе и Кентукки в автоавариях, вызванных "зимним штормом", погибли по три человека, в Висконсине, Теннесси и Миссури - по одному. В штате Нью-Йорк два человека умерли из-за того, что медики не смогли вовремя добраться до их домов по заснеженным и обледеневшим дорогам.
В субботу отменены более 1,8 тысячи авиарейсов. Самая сложная ситуация сложилась в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера.