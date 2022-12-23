https://ria.ru/20221223/zloupotreblenie-1840866260.html
Экс-мэра Тынды обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями
Экс-мэра Тынды обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 23.12.2022
Экс-мэра Тынды обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями
Экс-мэру Тынды Марине Михайловой предъявили обвинение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:28
2022-12-23T15:28
2022-12-23T15:28
происшествия
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амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек – РИА Новости. Экс-мэру Тынды Марине Михайловой предъявили обвинение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. "В пятницу, 23 декабря, следователи амурского следственного управления СК РФ предъявили обвинение экс-мэру Тынды Марине Михайловой. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении. Уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими причинение федеральному бюджету ущерба на сумму более 130 миллионов рублей, возбуждено 16 декабря, 18 декабря Михайлову заключили под стражу. Адвокат подал апелляционную жалобу, прося перевести её под домашний арест. В июле 2021 года администрация города заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Красная Пресня, стоимостью 600 млн рублей. В декабре 2021 года мэр Тынды приняла и оплатила материалы, поставленные подрядчиком, стоимостью более 130 миллионов рублей. При этом подрядчик работы не выполнил, материал, приобретенный для работ, отсутствовал. Благовещенский городской суд 27 октября заключил под стражу на 2 месяца гендиректора компании "Карьер-А" Давида Маргаряна, который, по версии следствия, похитил деньги путем мошенничества при ремонте улицы Красная Пресня в Тынде.
https://ria.ru/20221110/vzyatka-1830622366.html
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происшествия, тында, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), благовещенский городской суд
Происшествия, Тында, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Благовещенский городской суд
Экс-мэра Тынды обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями
СУСК: экс-мэра Тынды Михайлову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек – РИА Новости. Экс-мэру Тынды Марине Михайловой предъявили обвинение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.
"В пятницу, 23 декабря, следователи амурского следственного управления СК РФ предъявили обвинение экс-мэру Тынды Марине Михайловой. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими причинение федеральному бюджету ущерба на сумму более 130 миллионов рублей, возбуждено 16 декабря, 18 декабря Михайлову заключили под стражу. Адвокат подал апелляционную жалобу, прося перевести её под домашний арест.
В июле 2021 года администрация города заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Красная Пресня, стоимостью 600 млн рублей. В декабре 2021 года мэр Тынды приняла и оплатила материалы, поставленные подрядчиком, стоимостью более 130 миллионов рублей. При этом подрядчик работы не выполнил, материал, приобретенный для работ, отсутствовал.
Благовещенский городской суд
27 октября заключил под стражу на 2 месяца гендиректора компании "Карьер-А" Давида Маргаряна, который, по версии следствия, похитил деньги путем мошенничества при ремонте улицы Красная Пресня в Тынде.