https://ria.ru/20221223/zhitnitsa-1840760797.html

В Запорожской области намерены сделать регион главной житницей России

В Запорожской области намерены сделать регион главной житницей России - РИА Новости, 23.12.2022

В Запорожской области намерены сделать регион главной житницей России

Запорожская область намерена стать главной житницей России, все возможности для этого есть, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:08

2022-12-23T11:08

2022-12-23T11:08

владимир рогов

россия

запорожская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Запорожская область намерена стать главной житницей России, все возможности для этого есть, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов. "Запорожская область, помимо областного центра, исторически является аграрным регионом. И при правильном подходе регион уже в следующем году сможет не просто самостоятельно обеспечивать себя всей необходимой аграрной продукцией, а в перспективе стать главной житницей России. Для этого есть все возможности", - сказал Рогов. По его словам, введение на федеральном уровне ряда льгот для аграриев региона и комплексное восстановление мелиорации даст новый виток развитию сельского хозяйства.

https://ria.ru/20221223/zaporozhe-1840730650.html

россия

запорожская область

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владимир рогов, россия, запорожская область, экономика