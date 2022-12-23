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В Запорожской области намерены сделать регион главной житницей России - РИА Новости, 23.12.2022
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В Запорожской области намерены сделать регион главной житницей России
В Запорожской области намерены сделать регион главной житницей России - РИА Новости, 23.12.2022
В Запорожской области намерены сделать регион главной житницей России
Запорожская область намерена стать главной житницей России, все возможности для этого есть, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:08
2022-12-23T11:08
владимир рогов
россия
запорожская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Запорожская область намерена стать главной житницей России, все возможности для этого есть, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов. "Запорожская область, помимо областного центра, исторически является аграрным регионом. И при правильном подходе регион уже в следующем году сможет не просто самостоятельно обеспечивать себя всей необходимой аграрной продукцией, а в перспективе стать главной житницей России. Для этого есть все возможности", - сказал Рогов. По его словам, введение на федеральном уровне ряда льгот для аграриев региона и комплексное восстановление мелиорации даст новый виток развитию сельского хозяйства.
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владимир рогов, россия, запорожская область, экономика
Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Экономика
11:08 23.12.2022
 
В Запорожской области намерены сделать регион главной житницей России

Член администрации Рогов: Запорожская область намерена стать главной житницей России

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Запорожская область намерена стать главной житницей России, все возможности для этого есть, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Запорожская область, помимо областного центра, исторически является аграрным регионом. И при правильном подходе регион уже в следующем году сможет не просто самостоятельно обеспечивать себя всей необходимой аграрной продукцией, а в перспективе стать главной житницей России. Для этого есть все возможности", - сказал Рогов.
По его словам, введение на федеральном уровне ряда льгот для аграриев региона и комплексное восстановление мелиорации даст новый виток развитию сельского хозяйства.
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Владимир РоговРоссияЗапорожская областьЭкономика
 
 
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