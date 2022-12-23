https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840893388.html

Выходка Зеленского в США рассмешила американскую журналистку

Выходка Зеленского в США рассмешила американскую журналистку - РИА Новости, 23.12.2022

Выходка Зеленского в США рассмешила американскую журналистку

Манера президента Украины Владимира Зеленского надевать неформальную "милитари одежду" на официальные встречи не более чем дешевый пропагандистский трюк,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:24

2022-12-23T16:24

2022-12-23T17:18

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Манера президента Украины Владимира Зеленского надевать неформальную "милитари одежду" на официальные встречи не более чем дешевый пропагандистский трюк, написала в Twitter американская журналистка Кэндис Оуэнс."Не могу перестать смеяться над стилем одежды Зеленского, будто он только что вылез из окопа, такая постоянно маячащая перед глазами пропаганда", — заявила Оуэнс.По ее мнению, Киев через стиль Зеленского пытается передать сигнал, что "у украинского лидера нет времени надеть костюм, он занят геройскими вещами", однако забывает напоминать аудитории, что все это совершается на деньги американских налогоплательщиков.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с Байденом. Президент Украины находился в своей традиционной толстовке цвета хаки, в то время как президент США присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах.Зеленский также выступил перед американским конгрессом, где заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен: он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. В день визита украинского политика Белый дом объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли ЗРК Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840605910.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840690079.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840371443.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша