https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840795824.html
Песков ответил на вопрос о новом "мирном плане" Зеленского
Песков ответил на вопрос о новом "мирном плане" Зеленского - РИА Новости, 23.12.2022
Песков ответил на вопрос о новом "мирном плане" Зеленского
Кремлю ничего не известно о новом "мирном плане" Владимира Зеленского, все говорившееся им до сих пор было без учета сложившихся реалий, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:38
2022-12-23T12:38
2022-12-23T12:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о новом "мирном плане" Владимира Зеленского, все говорившееся им до сих пор было без учета сложившихся реалий, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила о том, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале."Нет, нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявления президента Зеленского: о различных шагах, там тоже о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учеты нынешних реалий, которые собственно на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать", - сказал Песков журналистам.Ранее Зеленский сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840774268.html
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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Зеленский
12:38 23.12.2022 (обновлено: 12:42 23.12.2022)
Песков ответил на вопрос о новом "мирном плане" Зеленского
Песков: нам не известно о новом "мирном плане" Зеленского, он говорит без учета реалий
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о новом "мирном плане" Владимира Зеленского, все говорившееся им до сих пор было без учета сложившихся реалий, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила о том, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале.
"Нет, нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявления президента Зеленского: о различных шагах, там тоже о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учеты нынешних реалий, которые собственно на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать", - сказал Песков журналистам.
Ранее Зеленский сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева
о нежелании вести переговоры.