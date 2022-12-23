https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840795824.html

Песков ответил на вопрос о новом "мирном плане" Зеленского

Песков ответил на вопрос о новом "мирном плане" Зеленского - РИА Новости, 23.12.2022

Песков ответил на вопрос о новом "мирном плане" Зеленского

Кремлю ничего не известно о новом "мирном плане" Владимира Зеленского, все говорившееся им до сих пор было без учета сложившихся реалий, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:38

2022-12-23T12:38

2022-12-23T12:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о новом "мирном плане" Владимира Зеленского, все говорившееся им до сих пор было без учета сложившихся реалий, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила о том, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале."Нет, нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявления президента Зеленского: о различных шагах, там тоже о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учеты нынешних реалий, которые собственно на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать", - сказал Песков журналистам.Ранее Зеленский сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840774268.html

https://ria.ru/20221223/duda-1840712856.html

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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский