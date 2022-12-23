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СМИ: визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего - РИА Новости, 23.12.2022
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СМИ: визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего
СМИ: визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего - РИА Новости, 23.12.2022
СМИ: визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией, написал обозреватель издания Bloomberg Хэл... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T01:16
2022-12-23T03:12
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владимир путин
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией, написал обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс.Автор статьи отметил, что в Белом доме нарастает "усталость от финансирования" Киева. По его словам, скептические настроения республиканцев, которые по результатам недавних выборов заняли большинство мест в палате представителей конгресса, представляют повод для волнений Киева.Перспективы поддержки со стороны США, по мнению Брендса, становятся все более неясными.Более того, некоторые чиновники Пентагона обеспокоены тем, что военная поддержка Украины истощает американские запасы вооружений, необходимых для реализации военных планов Вашингтона. Обозреватель акцентировал внимание на том, что Белый дом заявил о новых поставках вооружений, а также о пакете финансовой поддержки в размере 45 миллиардов долларов. Однако непонятно, превратятся ли "овации в сторону Зеленского в открытую чековую книжку в следующем году".Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. В этот же день Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине. В него вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840690079.html
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владимир зеленский, владимир путин, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато, сша, украина
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, НАТО, США, Украина
01:16 23.12.2022 (обновлено: 03:12 23.12.2022)
 
СМИ: визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего

Bloomberg: визит президента Зеленского в США сигнализирует о неудачах Киева

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией, написал обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс.

"Зеленский не приехал бы в Вашингтон, если бы все было хорошо", — заявил журналист.

Автор статьи отметил, что в Белом доме нарастает "усталость от финансирования" Киева. По его словам, скептические настроения республиканцев, которые по результатам недавних выборов заняли большинство мест в палате представителей конгресса, представляют повод для волнений Киева.
Перспективы поддержки со стороны США, по мнению Брендса, становятся все более неясными.
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"Это не благотворительная акция". В США поразились наглости Зеленского
Более того, некоторые чиновники Пентагона обеспокоены тем, что военная поддержка Украины истощает американские запасы вооружений, необходимых для реализации военных планов Вашингтона.

"Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше его требования будут конкурировать в сознании американских политиков с требованиями других непредвиденных обстоятельств, с которыми может столкнуться Вашингтон", — прокомментировал Брендс.

Обозреватель акцентировал внимание на том, что Белый дом заявил о новых поставках вооружений, а также о пакете финансовой поддержки в размере 45 миллиардов долларов. Однако непонятно, превратятся ли "овации в сторону Зеленского в открытую чековую книжку в следующем году".
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В Германии объяснили, на что был нацелен визит Зеленского в США
Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. В этот же день Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине. В него вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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