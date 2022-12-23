https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840704122.html

СМИ: визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего

СМИ: визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего - РИА Новости, 23.12.2022

СМИ: визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией, написал обозреватель издания Bloomberg Хэл... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T01:16

2022-12-23T01:16

2022-12-23T03:12

владимир зеленский

владимир путин

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

нато

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc9793338ebc3580bb7eee1f31be2ab9.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией, написал обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс.Автор статьи отметил, что в Белом доме нарастает "усталость от финансирования" Киева. По его словам, скептические настроения республиканцев, которые по результатам недавних выборов заняли большинство мест в палате представителей конгресса, представляют повод для волнений Киева.Перспективы поддержки со стороны США, по мнению Брендса, становятся все более неясными.Более того, некоторые чиновники Пентагона обеспокоены тем, что военная поддержка Украины истощает американские запасы вооружений, необходимых для реализации военных планов Вашингтона. Обозреватель акцентировал внимание на том, что Белый дом заявил о новых поставках вооружений, а также о пакете финансовой поддержки в размере 45 миллиардов долларов. Однако непонятно, превратятся ли "овации в сторону Зеленского в открытую чековую книжку в следующем году".Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. В этот же день Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине. В него вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840690079.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840580466.html

https://ria.ru/20221222/beseda-1840660803.html

вашингтон (штат)

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, владимир путин, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато, сша, украина