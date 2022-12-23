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Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
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Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации
Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации
Жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Financial Times рассказала об их первой реакции на начало российской спецоперации. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:24
2022-12-23T23:24
в мире
украина
владимир зеленский
елена зеленская
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Financial Times рассказала об их первой реакции на начало российской спецоперации.По ее словам, когда она проснулась, Зеленский уже был одет в костюм и галстук."Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось", — говорится в материале.Зеленская быстро собрала сумку и спряталась в бункере, а после ее отвезли в место, расположение которого засекречено.Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса. Тем временем Киев продолжает обстреливать людей на этих территориях и не выражает заинтересованности в диалоге. В Москве не раз указывали на нежелание украинских властей вести переговоры. Более того, Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Накануне Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно".Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории, добавил глава государства.
https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840893388.html
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в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Россия
23:24 23.12.2022
 
Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации

Елена Зеленская: президент Украины отреагировал на начало спецоперации словом "началось"

© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга Президента Украины Елена Зеленская
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Financial Times рассказала об их первой реакции на начало российской спецоперации.
По ее словам, когда она проснулась, Зеленский уже был одет в костюм и галстук.
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"Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось", — говорится в материале.
Зеленская быстро собрала сумку и спряталась в бункере, а после ее отвезли в место, расположение которого засекречено.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса. Тем временем Киев продолжает обстреливать людей на этих территориях и не выражает заинтересованности в диалоге. В Москве не раз указывали на нежелание украинских властей вести переговоры. Более того, Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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Накануне Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно".
Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории, добавил глава государства.
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