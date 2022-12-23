https://ria.ru/20221223/zelenskaya-1841000306.html

Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации

Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022

Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации

Жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Financial Times рассказала об их первой реакции на начало российской спецоперации. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:24

2022-12-23T23:24

2022-12-23T23:24

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украина

владимир зеленский

елена зеленская

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Financial Times рассказала об их первой реакции на начало российской спецоперации.По ее словам, когда она проснулась, Зеленский уже был одет в костюм и галстук."Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось", — говорится в материале.Зеленская быстро собрала сумку и спряталась в бункере, а после ее отвезли в место, расположение которого засекречено.Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса. Тем временем Киев продолжает обстреливать людей на этих территориях и не выражает заинтересованности в диалоге. В Москве не раз указывали на нежелание украинских властей вести переговоры. Более того, Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Накануне Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно".Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории, добавил глава государства.

https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840893388.html

https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840930099.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская, россия