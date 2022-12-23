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В РСА рассказали о росте цен на автозапчасти - РИА Новости, 23.12.2022
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В РСА рассказали о росте цен на автозапчасти
В РСА рассказали о росте цен на автозапчасти - РИА Новости, 23.12.2022
В РСА рассказали о росте цен на автозапчасти
Стоимость автозапчастей в России с марта по декабрь в среднем выросла на 27,7 процента, сообщил глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев со ссылкой... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:01
2022-12-23T14:01
авто
евгений уфимцев
россия
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Стоимость автозапчастей в России с марта по декабрь в среднем выросла на 27,7 процента, сообщил глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев со ссылкой на материалы организации. При этом в последние два месяца рост цен практически не наблюдается."Сравнение средних цен в справочниках запчастей, нормо-часов и материалов, вступивших в силу 19 декабря, с предыдущей версией этих справочников (от 19 октября. — Прим. ред.) показывает, что в среднем значительных изменений в этих справочниках нет, то есть в целом ситуация с ценами запчастей для большей части марок автомобилей стабилизируется", — заявил Уфимцев.Но сравнение новых цен со справочниками от 19 марта показывает, что стоимость некоторых запчастей выросла в разы. Так, например, фары Nissan, Mitsubishi в среднем подорожали вдвое, а для некоторых моделей цены поднялись трехкратно. Также резкий рост стоимости зафиксировали по некоторым деталям бамперов, дверей и других деталей. Как следует из таблиц с данными цен запчастей, с 19 марта по 19 декабря в два раза подорожал передний бампер ВАЗа, среди лидеров роста — передняя проводка шасси Mitsubishi (+97%), фара передняя в сборе Hyundai (+91%), левая задняя дверь ВАЗа (+83%), приборная панель Mitsubishi (+78%), многослойное ветровое стекло Audi (+78%), фара передняя правая в сборе Mitsubishi (+72%), дверь багажника Nissan (+71%) и блок-фара левая ВАЗа (тоже 71%). При этом за два последних месяца в 4,7 раза поднялась стоимость накладки переднего бампера Mitsubishi (до 82 447 рублей), почти в три раза выросла стоимость фары Nissan, в 2,9 раза — панель задней правой двери в сборе Mitsubishi и левая фара в сборе ВАЗа — в 1,83 раза. По словам Уфимцева, сегодня российский рынок находится фактически на уровне цен на запчасти, сложившихся в апреле-июне 2022 года. Тогда на них повлияли санкции и уход из страны крупнейших автопроизводителей. При этом повышение цен практически не коснулось марок машин, запчасти для которых производят в России. Но по целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего. Это, например, детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика. Обычно для них нет аналогов, также возникают сложности для организации поставок таких деталей по параллельному импорту. Отмечается также заметный рост по некоторым позициям для марки ВАЗ. Причина подорожания — нехватка комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей.
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авто, евгений уфимцев, россия, общество
Авто, Евгений Уфимцев, Россия, Общество
14:01 23.12.2022
 
В РСА рассказали о росте цен на автозапчасти

РСА: автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 27,7 процента

© РИА НовостиАвтомобильные запчасти
Автомобильные запчасти - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости
Автомобильные запчасти. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Стоимость автозапчастей в России с марта по декабрь в среднем выросла на 27,7 процента, сообщил глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев со ссылкой на материалы организации.
При этом в последние два месяца рост цен практически не наблюдается.
"Сравнение средних цен в справочниках запчастей, нормо-часов и материалов, вступивших в силу 19 декабря, с предыдущей версией этих справочников (от 19 октября. — Прим. ред.) показывает, что в среднем значительных изменений в этих справочниках нет, то есть в целом ситуация с ценами запчастей для большей части марок автомобилей стабилизируется", — заявил Уфимцев.
Но сравнение новых цен со справочниками от 19 марта показывает, что стоимость некоторых запчастей выросла в разы. Так, например, фары Nissan, Mitsubishi в среднем подорожали вдвое, а для некоторых моделей цены поднялись трехкратно. Также резкий рост стоимости зафиксировали по некоторым деталям бамперов, дверей и других деталей.
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Как следует из таблиц с данными цен запчастей, с 19 марта по 19 декабря в два раза подорожал передний бампер ВАЗа, среди лидеров роста — передняя проводка шасси Mitsubishi (+97%), фара передняя в сборе Hyundai (+91%), левая задняя дверь ВАЗа (+83%), приборная панель Mitsubishi (+78%), многослойное ветровое стекло Audi (+78%), фара передняя правая в сборе Mitsubishi (+72%), дверь багажника Nissan (+71%) и блок-фара левая ВАЗа (тоже 71%).
При этом за два последних месяца в 4,7 раза поднялась стоимость накладки переднего бампера Mitsubishi (до 82 447 рублей), почти в три раза выросла стоимость фары Nissan, в 2,9 раза — панель задней правой двери в сборе Mitsubishi и левая фара в сборе ВАЗа — в 1,83 раза.
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По словам Уфимцева, сегодня российский рынок находится фактически на уровне цен на запчасти, сложившихся в апреле-июне 2022 года. Тогда на них повлияли санкции и уход из страны крупнейших автопроизводителей.
При этом повышение цен практически не коснулось марок машин, запчасти для которых производят в России. Но по целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего. Это, например, детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика. Обычно для них нет аналогов, также возникают сложности для организации поставок таких деталей по параллельному импорту. Отмечается также заметный рост по некоторым позициям для марки ВАЗ. Причина подорожания — нехватка комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей.
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