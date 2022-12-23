https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html
В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 23.12.2022
В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН во Владивостоке разработали новый неинвазивный метод ранней диагностики сердечно-сосудистых... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T04:36
2022-12-23T04:36
2022-12-23T04:36
россия
владивосток
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Ученые Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН во Владивостоке разработали новый неинвазивный метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила РИА Новости сотрудник отдела научной коммуникации института Диана Сердюкова. "Новый метод диагностики состояния периферических сосудов основан на визуализирующей фотоплетизмографии: с помощью нагрева ученые активизируют кровообращение в исследуемом участке кожи руки пациента, записывают видеоизображение участка в зеленом свете и, анализируя полученные данные, оценивают тонус кровеносных сосудов. Это неинвазивный метод, который прост в применении и достоверно отражает состояние сосудов человека, что имеет большое прогностическое значение для выявления самых ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщила Сердюкова. Она добавила, что оценка состояния периферических сосудов помогает выявить риски ряда заболеваний, в том числе сахарного диабета и гипертензии, контролировать терапию. "Именно для оценки сосудов ученые предложили использовать метод визуализирующей фотоплетизмографии (ВФПГ), разработанный и реализованный под руководством доктора физико-математических наук Алексея Камшилина... (Суть метода): на внешнюю область предплечья накладывается стеклянная пластина с прозрачным токопроводящим слоем, обеспечивающим локальный нагрев исследуемого участка, температура кожи при этом контролируется термопарой. Видеокадры с фокусированными изображениями участка кожи, освещенного зеленым светом, записываются на компьютер совместно с электрокардиограммой (ЭКГ) и обрабатываются с помощью специального программного обеспечения, реализованного на платформе Matlab", - пояснила собеседница агентства. Она уточнила, что использование зеленого цвета обусловлено тем, что именно он приобретает наибольшую модуляцию на частоте сердцебиений после взаимодействия с живой тканью, содержащей кровеносные сосуды, несмотря на то, что глубина его проникновения в кожу не превышает 0,5 миллиметра. По данным младшего научного сотрудника Натальи Подолян, которые привела собеседница агентства, в трехэтапном тестировании новой методики принимали участие добровольцы - мужчины в возрасте 35-55 лет. "Сначала непрерывно и синхронно записывалось видео исследуемого участка с ЭКГ и температурой кожи в течение пяти минут. Затем область предплечья нагревали до 40-42 градусов со скоростью нагрева около 3,5 градуса в минуту, чтобы избежать болезненных ощущений. Достигнутый уровень температуры кожи поддерживался в течение 15 минут. На третьем этапе нагреватель выключался, и температура кожи релаксировала естественным образом", - сообщила Подолян, добавив, что на всех этапах локального теплового теста "велась непрерывная регистрация температуры, видео и ЭКГ". Проведенное исследование, по мнению ученых, показало, что "метод ВФПГ достоверно отражает работу механизмов регуляции периферического сосудистого сопротивления, что является важным шагом в разработке систем ранней диагностики таких социально значимых заболеваний, как сахарный диабет и гипертензия". По результатам работы опубликовано несколько статей в международных научных журналах.
https://ria.ru/20221031/puls-1827982537.html
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россия, владивосток, российская академия наук
Россия, Владивосток, Российская академия наук
В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые во Владивостоке нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Ученые Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН во Владивостоке разработали новый неинвазивный метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила РИА Новости сотрудник отдела научной коммуникации института Диана Сердюкова.
"Новый метод диагностики состояния периферических сосудов основан на визуализирующей фотоплетизмографии: с помощью нагрева ученые активизируют кровообращение в исследуемом участке кожи руки пациента, записывают видеоизображение участка в зеленом свете и, анализируя полученные данные, оценивают тонус кровеносных сосудов. Это неинвазивный метод, который прост в применении и достоверно отражает состояние сосудов человека, что имеет большое прогностическое значение для выявления самых ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщила Сердюкова.
Она добавила, что оценка состояния периферических сосудов помогает выявить риски ряда заболеваний, в том числе сахарного диабета и гипертензии, контролировать терапию.
"Именно для оценки сосудов ученые предложили использовать метод визуализирующей фотоплетизмографии (ВФПГ), разработанный и реализованный под руководством доктора физико-математических наук Алексея Камшилина... (Суть метода): на внешнюю область предплечья накладывается стеклянная пластина с прозрачным токопроводящим слоем, обеспечивающим локальный нагрев исследуемого участка, температура кожи при этом контролируется термопарой. Видеокадры с фокусированными изображениями участка кожи, освещенного зеленым светом, записываются на компьютер совместно с электрокардиограммой (ЭКГ) и обрабатываются с помощью специального программного обеспечения, реализованного на платформе Matlab", - пояснила собеседница агентства.
Она уточнила, что использование зеленого цвета обусловлено тем, что именно он приобретает наибольшую модуляцию на частоте сердцебиений после взаимодействия с живой тканью, содержащей кровеносные сосуды, несмотря на то, что глубина его проникновения в кожу не превышает 0,5 миллиметра.
По данным младшего научного сотрудника Натальи Подолян, которые привела собеседница агентства, в трехэтапном тестировании новой методики принимали участие добровольцы - мужчины в возрасте 35-55 лет.
"Сначала непрерывно и синхронно записывалось видео исследуемого участка с ЭКГ и температурой кожи в течение пяти минут. Затем область предплечья нагревали до 40-42 градусов со скоростью нагрева около 3,5 градуса в минуту, чтобы избежать болезненных ощущений. Достигнутый уровень температуры кожи поддерживался в течение 15 минут. На третьем этапе нагреватель выключался, и температура кожи релаксировала естественным образом", - сообщила Подолян, добавив, что на всех этапах локального теплового теста "велась непрерывная регистрация температуры, видео и ЭКГ".
Проведенное исследование, по мнению ученых, показало, что "метод ВФПГ достоверно отражает работу механизмов регуляции периферического сосудистого сопротивления, что является важным шагом в разработке систем ранней диагностики таких социально значимых заболеваний, как сахарный диабет и гипертензия". По результатам работы опубликовано несколько статей в международных научных журналах.