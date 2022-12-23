https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html

В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 23.12.2022

В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН во Владивостоке разработали новый неинвазивный метод ранней диагностики сердечно-сосудистых... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:36

2022-12-23T04:36

2022-12-23T04:36

россия

владивосток

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_0:17:1999:1141_1920x0_80_0_0_c4ab20f1a01a128d677abe5bc529ca7a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Ученые Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН во Владивостоке разработали новый неинвазивный метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила РИА Новости сотрудник отдела научной коммуникации института Диана Сердюкова. "Новый метод диагностики состояния периферических сосудов основан на визуализирующей фотоплетизмографии: с помощью нагрева ученые активизируют кровообращение в исследуемом участке кожи руки пациента, записывают видеоизображение участка в зеленом свете и, анализируя полученные данные, оценивают тонус кровеносных сосудов. Это неинвазивный метод, который прост в применении и достоверно отражает состояние сосудов человека, что имеет большое прогностическое значение для выявления самых ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщила Сердюкова. Она добавила, что оценка состояния периферических сосудов помогает выявить риски ряда заболеваний, в том числе сахарного диабета и гипертензии, контролировать терапию. "Именно для оценки сосудов ученые предложили использовать метод визуализирующей фотоплетизмографии (ВФПГ), разработанный и реализованный под руководством доктора физико-математических наук Алексея Камшилина... (Суть метода): на внешнюю область предплечья накладывается стеклянная пластина с прозрачным токопроводящим слоем, обеспечивающим локальный нагрев исследуемого участка, температура кожи при этом контролируется термопарой. Видеокадры с фокусированными изображениями участка кожи, освещенного зеленым светом, записываются на компьютер совместно с электрокардиограммой (ЭКГ) и обрабатываются с помощью специального программного обеспечения, реализованного на платформе Matlab", - пояснила собеседница агентства. Она уточнила, что использование зеленого цвета обусловлено тем, что именно он приобретает наибольшую модуляцию на частоте сердцебиений после взаимодействия с живой тканью, содержащей кровеносные сосуды, несмотря на то, что глубина его проникновения в кожу не превышает 0,5 миллиметра. По данным младшего научного сотрудника Натальи Подолян, которые привела собеседница агентства, в трехэтапном тестировании новой методики принимали участие добровольцы - мужчины в возрасте 35-55 лет. "Сначала непрерывно и синхронно записывалось видео исследуемого участка с ЭКГ и температурой кожи в течение пяти минут. Затем область предплечья нагревали до 40-42 градусов со скоростью нагрева около 3,5 градуса в минуту, чтобы избежать болезненных ощущений. Достигнутый уровень температуры кожи поддерживался в течение 15 минут. На третьем этапе нагреватель выключался, и температура кожи релаксировала естественным образом", - сообщила Подолян, добавив, что на всех этапах локального теплового теста "велась непрерывная регистрация температуры, видео и ЭКГ". Проведенное исследование, по мнению ученых, показало, что "метод ВФПГ достоверно отражает работу механизмов регуляции периферического сосудистого сопротивления, что является важным шагом в разработке систем ранней диагностики таких социально значимых заболеваний, как сахарный диабет и гипертензия". По результатам работы опубликовано несколько статей в международных научных журналах.

https://ria.ru/20221031/puls-1827982537.html

https://ria.ru/20221216/produkt-1839040254.html

https://na.ria.ru/20221222/obuchenie-1840223124.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, российская академия наук