https://ria.ru/20221223/yunesko-1840717824.html

Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред

Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред - РИА Новости, 23.12.2022

Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред

Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:13

2022-12-23T07:13

2022-12-23T07:13

в мире

россия

юнеско

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. По его словам, антироссийская кампания Запада не только не достигла своей цели – изоляции России, но и вызвала своего рода обратный эффект. "Большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия в ЮНЕСКО, сочувствует нашим усилиям по ее деполитизации", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20221208/yunesko-1837317711.html

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в мире, россия, юнеско