https://ria.ru/20221223/yunesko-1840717824.html
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред - РИА Новости, 23.12.2022
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:13
2022-12-23T07:13
2022-12-23T07:13
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. По его словам, антироссийская кампания Запада не только не достигла своей цели – изоляции России, но и вызвала своего рода обратный эффект. "Большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия в ЮНЕСКО, сочувствует нашим усилиям по ее деполитизации", - отметил дипломат.
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в мире, россия, юнеско
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред
Постпред Кузнецов: многие страны ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
"Более двух третей стран-членов ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества на основе ее традиционного мандата и не участвуют в антироссийских санкциях. Так что изолировать Россию в ЮНЕСКО, к чему открыто призывали западники, не получилось", - сказал Кузнецов.
По его словам, антироссийская кампания Запада не только не достигла своей цели – изоляции России, но и вызвала своего рода обратный эффект.
"Большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия в ЮНЕСКО, сочувствует нашим усилиям по ее деполитизации", - отметил дипломат.