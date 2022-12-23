Рейтинг@Mail.ru
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/yunesko-1840717824.html
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред - РИА Новости, 23.12.2022
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:13
2022-12-23T07:13
в мире
россия
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. По его словам, антироссийская кампания Запада не только не достигла своей цели – изоляции России, но и вызвала своего рода обратный эффект. "Большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия в ЮНЕСКО, сочувствует нашим усилиям по ее деполитизации", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20221208/yunesko-1837317711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, юнеско
В мире, Россия, ЮНЕСКО
07:13 23.12.2022
 
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил постпред

Постпред Кузнецов: многие страны ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
"Более двух третей стран-членов ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества на основе ее традиционного мандата и не участвуют в антироссийских санкциях. Так что изолировать Россию в ЮНЕСКО, к чему открыто призывали западники, не получилось", - сказал Кузнецов.
По его словам, антироссийская кампания Запада не только не достигла своей цели – изоляции России, но и вызвала своего рода обратный эффект.
"Большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия в ЮНЕСКО, сочувствует нашим усилиям по ее деполитизации", - отметил дипломат.
Казань - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:00Республика Татарстан
Татарстан продолжит работу по включению объектов в список наследия ЮНЕСКО
 
В миреРоссияЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала