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Александр Кузнецов: изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось

Александр Кузнецов: изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось - РИА Новости, 23.12.2022

Александр Кузнецов: изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось

Заблокировать участие России в работе ЮНЕСКО не удалось, несмотря на резкое ухудшение в этом году отношений Москвы и Запада и рост антироссийских настроений;... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:00

2022-12-23T10:00

2022-12-23T14:26

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Заблокировать участие России в работе ЮНЕСКО не удалось, несмотря на резкое ухудшение в этом году отношений Москвы и Запада и рост антироссийских настроений; Россия продолжает занимать лидирующие позиции по многим направлениям деятельности организации, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости в Париже Анастасии Ивановой постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.– В 2022 году отношения между Россией и Западом серьезно обострились. Как это проявилось на площадке ЮНЕСКО, повлияло ли на работу организации?– Кризис, разразившийся в этом году в ЮНЕСКО в результате оголтелой антироссийской кампании коллективного Запада, носит беспрецедентный характер. Критические ситуации возникали и раньше, например, из-за финансового шантажа организации со стороны США или недавней пандемии СOVID-19, которая заставила почти на два года перевести работу ЮНЕСКО в виртуальный формат. Но, пожалуй, никогда еще Запад с таким цинизмом не использовал эту международную площадку исключительно для своих геополитических целей, вопиющим образом противоречащих ее гуманитарному мандату.На заседаниях руководящих органов, рабочих групп и других встречах наши оппоненты неизменно продвигали конфронтационную повестку, сводя дискуссию к обвинениям в наш адрес. Но это нанесло ущерб не столько России, сколько самой ЮНЕСКО, так как из-за действий западников было заблокировано решение многих программных задач. Дело дошло до того, что в отдельных рабочих органах было невозможно согласовать назначение технических экспертов. Не говорю уже о более масштабных проблемах, когда русофобы вопреки идеалам и ценностям ЮНЕСКО заблокировали принятие сугубо гуманитарного проекта решения Исполсовета о провозглашении Всемирного дня русского языка. Не менее одиозным примером стал ничем не оправданный срыв 45-й юбилейной сессии Комитета всемирного наследия только из-за того, что западники оказались не в состоянии лишить нас председательства в этом престижном органе.Между тем, более двух третей стран-членов ЮНЕСКО заинтересованы в развитии сотрудничества на основе ее традиционного мандата и не участвуют в антироссийских санкциях. Так что изолировать Россию в ЮНЕСКО, к чему открыто призывали западники, не получилось.– В сентябре МИД заявил, что Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, и что бездействие организации будет учтено при выстраивании дальнейшей линии. Изменилась ли эта линия России и как именно?– Действительно, отсутствие реакции на убийство российской журналистки со стороны генерального директора ЮНЕСКО, которая имеет четкий мандат от государств-членов, обязывающий ее осуждать такие преступления, стало серьезной трещиной в наших отношениях с секретариатом. Именно это его "оглушительное молчание" стало последней каплей, вынудившей нас перейти к публичной критике секретариата. Мы не можем мириться с таким положением, когда международные чиновники занимают политически ангажированную позицию вопреки уставу ЮНЕСКО, который запрещает им занимать чью-либо сторону или получать указания от тех или иных правительств. Кстати, претензии к Секретариату на последней сессии исполсовета высказывали не только мы, но и представители других стран.– Постпредство РФ при ЮНЕСКО сообщило РИА Новости в конце ноября, что направило ноту в организацию по поводу невыдачи виз российским представителям для участия в Международной программе развития коммуникации в Париже. Какая последовала реакция? Удается ли западникам заблокировать наше участие в работе ЮНЕСКО?– Речь идет о двух старших дипломатах, которые должны были в соответствии с полученным приглашением Секретариата ЮНЕСКО принять участие в заседании Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации. Однако французские власти не выдали им въездные визы, тем самым грубо нарушив действующее с 1954 года соглашение между страной-хозяйкой и ЮНЕСКО. Мы предприняли по этому поводу демарш перед секретариатом, направив соответствующее письмо гендиректору. Наше требование состоит в том, чтобы вопрос о допуске российских представителей на международные встречи в рамках этой организации был раз и навсегда урегулирован секретариатом с французской стороной.– Как вы оцениваете результаты российского участия в декабрьском мероприятии высокого уровня по случаю начала Международного десятилетия языков коренных народов?– Наша страна стоит у истоков провозглашения Международного десятилетия языков коренных народов. Являясь одной из крупнейших многонациональных стран мира, Россия уделяет большое внимание тематике многоязычия. В нашей стране в этой области ведется огромная работа. На заседании 13 декабря руководитель ФАДН Игорь Вячеславович Баринов поделился российским опытом по сохранению языков коренных народов. В ЮНЕСКО также были представлены итоги крупной международной конференции по вопросам многоязычия, которая состоялась летом этого года в Москве. Речь идет о конкретных рекомендациях, выработанных признанными экспертами в области языкознания для стран-членов, а также для самой ЮНЕСКО. Их востребованность была отмечена председателем Межправительственного совета программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Выступление Баринова и приветствие представительницы коренных народов России Вейсаловой были тепло встречены участниками заседания.– Несмотря на то, что в этом году не состоялась юбилейная сессия Комитета всемирного наследия, Россия провела Международный форум в Казани в декабре. Что вы можете сказать о его результатах и перспективах международного сотрудничества в области культуры?– Мероприятия Международного Форума, посвященного 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, прошли с большим успехом в Казани и в Санкт-Петербурге на базе Горного университета. Они показали, что несмотря на развернутую против нашей страны враждебную кампанию, Россия в юбилейный год конвенции организовала представительное международное мероприятие с участием более 700 человек из 56 стран. Это еще одно свидетельство высокого авторитета нашей страны в международном культурном сотрудничестве.Нам есть, что предложить в плане обмена опытом на экспертном уровне, а также в сфере образования и воспитания молодежи в духе уважения исторической памяти. В рамках форума состоялась конференция управляющих объектами всемирного наследия и Молодежная модель Комитета для будущих профессионалов.– Ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе рассказал РИА Новости, что Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть ли уже окончательное решение по новым номинантам?– Россия продолжает оставаться активным членом Комитета всемирного наследия. У нас никогда не прекращалась работа по поиску объектов, которые достойны занять свое место в Списке всемирного наследия. Принимая во внимание культурное и природное богатство нашей страны, недостатка в них нет. В соответствии с установленными правилами, государство может подавать лишь одну заявку в год. Каждое досье проходит несколько этапов оценки международными экспертами и затем представляется на заключение Комитета.На сегодняшний день на рассмотрении находятся две российские номинации – "Исторический центр города Гороховец" и "Астрономические обсерватории Казанского Университета". Соответствующее решение должно быть принято на очередной сессии комитета в 2023 году.– Постпредство неоднократно обращало внимание на проблему сноса памятников на Украине и в Прибалтике. В чем вы видите ее корни, и какое может быть решение?– Корни этой проблемы видим в идеологии пещерного национализма и агрессивной русофобии, которая насаждается в ряде стран, в частности, в Польше и прибалтийских государствах при попустительстве коллективного Запада. К сожалению, в рамках ЮНЕСКО не существует правовых механизмов, чтобы воспрепятствовать вандализму, который возведен в ранг государственной идеологии. Под непосредственной защитой ЮНЕСКО находятся только объекты, входящие в список Всемирного наследия.Несмотря на это, мы будем и в дальнейшем продолжать активно выступать против войны с памятниками, исходя из того, что ЮНЕСКО несет моральную ответственность за сохранение мировой культуры и ее разнообразия. Как написано в Уставе ЮНЕСКО, "мир, основанный лишь на экономических и политических соглашениях правительств, не сможет завоевать единодушной, прочной и искренней поддержки народов; он должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества". Кроме того, стоит отметить, что сейчас в ЮНЕСКО ряд стран, в частности, африканских и латиноамериканских, выступает за то, чтобы позволить включать в Список всемирного наследия объекты, связанные с исторической памятью о войнах и конфликтах.– На прошлой неделе Генассамблея ООН по инициативе России приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Будет ли ЮНЕСКО участвовать в ее реализации?– Мы полагаем, что ЮНЕСКО может и должна вносить вклад в противодействие героизации нацизма и распространению неонацизма. В принятой в Нью-Йорке резолюции отдельно подчеркивается положительная роль, которую ЮНЕСКО может сыграть в этом деле. У нашей организации есть богатый опыт в области предотвращения дискриминации, борьбы против антисемитизма и языка ненависти с использованием главного инструмента организации – развития и совершенствования образования.В 2021 году по нашей инициативе исполсовет поручил гендиректору поддержать любые меры, направленные на увеличение вклада ЮНЕСКО в реализацию ежегодной резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма. К сожалению, в практическом плане сделано явно недостаточно. Западные страны пытаются подогнать антидискриминационную деятельность организации под свои неолиберальные подходы. Для них на первом месте –защита прав ЛГБТ, тогда как проявления неонацизма на Украине или возвеличивания Киевом нацистских приспешников типа Бандеры или Шухевича, сознательно и цинично игнорируются.Тем не менее, у нас в ЮНЕСКО немало единомышленников. Вместе с ними мы намерены способствовать более активному вовлечению ЮНЕСКО в борьбу с глорификацией нацизма, в том числе путем проведения профильных научно-практических мероприятий.– Какой главный вывод вы можете сделать по итогам этого непростого года и как Вы прогнозируете развитие международного сотрудничества в рамках ЮНЕСКО?– Главный вывод состоит в том, что антироссийская кампания Запада не только не достигла своей цели – изоляции России, но и вызвала своего рода обратный эффект. Большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия в ЮНЕСКО, сочувствует нашим усилиям по ее деполитизации.События уходящего года, который действительно был непростым, показали невозможность заблокировать наше участие в работе ЮНЕСКО. Причина состоит не только в отсутствии на то юридических оснований, но и в лидирующих позициях нашей страны по многим направлениям деятельности организации. Так, например, Россия занимает передовые позиции в области образования, в том числе по количеству открытых кафедр ЮНЕСКО.Конечно, нам еще не раз придется твердо противостоять враждебным выпадам наших западных оппонентов. Но заниматься только этим было бы совершенно недостаточно. Главное – это продолжать спокойно и с достоинством продвигать в ЮНЕСКО наши ценности и позитивную объединительную повестку дня. Практика показывает, что именно эта инициативная линия встречает уважение и поддержку со стороны большинства государств-членов.

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

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https://ria.ru/20221120/yunesko-1832851476.html

https://ria.ru/20221205/yunesko-1837173263.html

https://ria.ru/20221216/natsizm-1839031906.html

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