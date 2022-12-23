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Власти в Мелитополе назвали взрыв автомобиля терактом - РИА Новости, 23.12.2022
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Власти в Мелитополе назвали взрыв автомобиля терактом
Власти в Мелитополе назвали взрыв автомобиля терактом - РИА Новости, 23.12.2022
Власти в Мелитополе назвали взрыв автомобиля терактом
Взрыв автомобиля в центре Мелитополя является терактом, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:59
2022-12-23T14:00
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Взрыв автомобиля в центре Мелитополя является терактом, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Произошел взрыв автомобиля. Это, безусловно, теракт, за которым стоят боевики киевского режима", - сказал РИА Новости Рогов. Автомобиль взорвался на парковке перед Парком Горького в центре Мелитополя днем в пятницу. Пострадали два человека.
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область, происшествия
Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
12:59 23.12.2022 (обновлено: 14:00 23.12.2022)
 
Власти в Мелитополе назвали взрыв автомобиля терактом

Рогов назвал взрыв автомобиля в Мелитополе на парковке у входа в Парк Горького терактом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя. 23 декабря 2022
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя. 23 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя. 23 декабря 2022
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Взрыв автомобиля в центре Мелитополя является терактом, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Произошел взрыв автомобиля. Это, безусловно, теракт, за которым стоят боевики киевского режима", - сказал РИА Новости Рогов.
Автомобиль взорвался на парковке перед Парком Горького в центре Мелитополя днем в пятницу. Пострадали два человека.
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Владимир РоговМелитопольЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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