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В Мелитополе при взрыве автомобиля пострадали два человека
В Мелитополе при взрыве автомобиля пострадали два человека - РИА Новости, 23.12.2022
В Мелитополе при взрыве автомобиля пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:56
2022-12-23T12:56
2022-12-23T14:21
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Два человека ранены, информации о погибших не поступало", - сказал РИА Новости Рогов. Автомобиль взорвался на парковке перед Парком Горького в центре Мелитополя днем в пятницу.
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область, происшествия
Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
12:56 23.12.2022 (обновлено: 14:21 23.12.2022)
В Мелитополе при взрыве автомобиля пострадали два человека
Член Запорожской администрации Рогов заявил о двух раненых после взрыва авто в Мелитополе