https://ria.ru/20221223/vzryv-1840803832.html

В Мелитополе при взрыве автомобиля пострадали два человека

В Мелитополе при взрыве автомобиля пострадали два человека - РИА Новости, 23.12.2022

В Мелитополе при взрыве автомобиля пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:56

2022-12-23T12:56

2022-12-23T14:21

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Два человека ранены, информации о погибших не поступало", - сказал РИА Новости Рогов. Автомобиль взорвался на парковке перед Парком Горького в центре Мелитополя днем в пятницу.

https://ria.ru/20221223/pakistan-1840744620.html

мелитополь

запорожская область

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владимир рогов, мелитополь, запорожская область, происшествия