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Правительство внесло в ГД проект об упрощении порядка выплат Героям России - РИА Новости, 23.12.2022
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Правительство внесло в ГД проект об упрощении порядка выплат Героям России
Правительство внесло в ГД проект об упрощении порядка выплат Героям России - РИА Новости, 23.12.2022
Правительство внесло в ГД проект об упрощении порядка выплат Героям России
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить беззаявительный порядок ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:55
2022-12-23T19:55
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить беззаявительный порядок ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза и России, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, у которых право на ЕДВ возникает с 1 января 2023 г., устанавливать ЕДВ в беззаявительном порядке (без подачи гражданином заявления о назначении ЕДВ и представления подтверждающих документов)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Согласно авторам законопроекта, Героям будет устанавливаться ЕДВ с даты присвоения звания Героя России или Героя труда, при этом членам семей умерших Героев, звание которым присвоено посмертно, - с даты присвоения звания. "Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, которые приобрели право на ЕДВ до 1 января 2023 г., но не обращались за ее получением и пользуются натуральными льготами, предлагается устанавливать ЕДВ по их волеизъявлению, выраженному любым удобным способом (путем обращения по телефонной связи с составлением соответствующего акта, по электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), без подачи заявления о назначении ЕДВ и представления правоподтверждающих документов с 1 января года, следующего за годом, в котором указанные граждане изъявят желание получать ЕДВ", - говорится в пояснительной записке.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
19:55 23.12.2022
 
Правительство внесло в ГД проект об упрощении порядка выплат Героям России

Правительство внесло в ГД проект, упрощающий порядок назначения ЕДВ Героям СССР и России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает установить беззаявительный порядок ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза и России, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, у которых право на ЕДВ возникает с 1 января 2023 г., устанавливать ЕДВ в беззаявительном порядке (без подачи гражданином заявления о назначении ЕДВ и представления подтверждающих документов)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно авторам законопроекта, Героям будет устанавливаться ЕДВ с даты присвоения звания Героя России или Героя труда, при этом членам семей умерших Героев, звание которым присвоено посмертно, - с даты присвоения звания.
"Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, которые приобрели право на ЕДВ до 1 января 2023 г., но не обращались за ее получением и пользуются натуральными льготами, предлагается устанавливать ЕДВ по их волеизъявлению, выраженному любым удобным способом (путем обращения по телефонной связи с составлением соответствующего акта, по электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), без подачи заявления о назначении ЕДВ и представления правоподтверждающих документов с 1 января года, следующего за годом, в котором указанные граждане изъявят желание получать ЕДВ", - говорится в пояснительной записке.
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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