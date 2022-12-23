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Лавров: Россия не снимает вопрос встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Лавров: Россия не снимает вопрос встречи глав МИД Армении и Азербайджана - РИА Новости, 23.12.2022

Лавров: Россия не снимает вопрос встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Россия не снимает с повестки дня вопрос организации трехсторонней встречи глав МИД Армении и Азербайджана, несмотря на отказ министра иностранных дел Армении... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:12

2022-12-23T15:12

2022-12-23T15:56

россия

армения

азербайджан

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джейхун байрамов

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия не снимает с повестки дня вопрос организации трехсторонней встречи глав МИД Армении и Азербайджана, несмотря на отказ министра иностранных дел Армении Арарата Мирзоняна приехать на консультации, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я считаю, что встреча была очень-очень полезная. У нас есть общие понимания, что не снимаем с повестки дня и трехсторонние контакты с участием нашего армянского коллеги, подтвердили готовность принять наших друзей в Москве", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.Он отметил, что тема мирного договора требует постоянного внимания, "чем чаще мы будем способствовать продвижению переговорного процесса, тем скорее будут решаться и те вопросы, которые сейчас вызывают озабоченность на земле".Лавров ранее выразил сожаление из-за отказа Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном. По его словам, в начале месяца была достигнута договоренность о проведении в России очередного раунда переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору. Однако, отметил Лавров, "в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле".

https://ria.ru/20221223/lavrov-1840875120.html

россия

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, армения, азербайджан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джейхун байрамов