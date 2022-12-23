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Мужчина, стрелявший в больнице на Ставрополье, получил четыре года колонии - РИА Новости, 23.12.2022
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Мужчина, стрелявший в больнице на Ставрополье, получил четыре года колонии
Мужчина, стрелявший в больнице на Ставрополье, получил четыре года колонии - РИА Новости, 23.12.2022
Мужчина, стрелявший в больнице на Ставрополье, получил четыре года колонии
Житель Ставропольского края, открывший в декабре прошлого года стрельбу в коридоре больницы в Светлограде, приговорён к 4 годам колонии, сообщает прокуратура... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:56
2022-12-23T19:56
происшествия
ставропольский край
светлоград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 23 дек - РИА Новости. Житель Ставропольского края, открывший в декабре прошлого года стрельбу в коридоре больницы в Светлограде, приговорён к 4 годам колонии, сообщает прокуратура региона. Ранее СК сообщал, что 28 декабря 2021 года обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой, и открыл огонь в коридоре медицинского учреждения. Никто из находившихся в здании не пострадал. "Он признан виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ "незаконное хранение и ношение оружия", "незаконное приобретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств", "хулиганство". Суд… назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении. Приговор не вступил в законную силу. В декабре прошлого года МВД региона сообщало, что стрелявший в больнице врач пришел к жене, с которой накануне поссорился. В ведомстве отметили, что мужчина несколько раз выстрелил в сторону стены, а потом заперся в кабинете.
https://ria.ru/20221223/prigovor-1840902493.html
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, светлоград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Светлоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
19:56 23.12.2022
 
Мужчина, стрелявший в больнице на Ставрополье, получил четыре года колонии

В Ставропольском крае мужчина, открывший стрельбу в больнице, получил четыре года колонии

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 23 дек - РИА Новости. Житель Ставропольского края, открывший в декабре прошлого года стрельбу в коридоре больницы в Светлограде, приговорён к 4 годам колонии, сообщает прокуратура региона.
Ранее СК сообщал, что 28 декабря 2021 года обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой, и открыл огонь в коридоре медицинского учреждения. Никто из находившихся в здании не пострадал.
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В декабре прошлого года МВД региона сообщало, что стрелявший в больнице врач пришел к жене, с которой накануне поссорился. В ведомстве отметили, что мужчина несколько раз выстрелил в сторону стены, а потом заперся в кабинете.
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ПроисшествияСтавропольский крайСветлоградРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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