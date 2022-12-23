https://ria.ru/20221223/voennye-1840938096.html
Совфед изменил порядок оборота наркотических средств в воинских частях
Совфед изменил порядок оборота наркотических средств в воинских частях - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед изменил порядок оборота наркотических средств в воинских частях
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:30
2022-12-23T18:30
2022-12-23T18:30
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба. Изменения коснутся тех частей, которые участвуют в военных или боевых действиях и вооруженных конфликтах, выполняют боевые задачи. Согласно одобренному закону, хранение, перевозка, отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, а также их уничтожение в таких подразделениях осуществляются без лицензии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, здоровье - общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
Совфед изменил порядок оборота наркотических средств в воинских частях
Совфед разрешил воинским частям отпускать наркотические вещества в медцелях без лицензии
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба.
Изменения коснутся тех частей, которые участвуют в военных или боевых действиях и вооруженных конфликтах, выполняют боевые задачи.
Согласно одобренному закону, хранение, перевозка, отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, а также их уничтожение в таких подразделениях осуществляются без лицензии.