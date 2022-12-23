https://ria.ru/20221223/voennye-1840938096.html

Совфед изменил порядок оборота наркотических средств в воинских частях

Совфед изменил порядок оборота наркотических средств в воинских частях - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед изменил порядок оборота наркотических средств в воинских частях

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:30

2022-12-23T18:30

2022-12-23T18:30

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба. Изменения коснутся тех частей, которые участвуют в военных или боевых действиях и вооруженных конфликтах, выполняют боевые задачи. Согласно одобренному закону, хранение, перевозка, отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, а также их уничтожение в таких подразделениях осуществляются без лицензии.

https://ria.ru/20221114/armiya-1831442313.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф