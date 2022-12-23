https://ria.ru/20221223/voennye-1840932484.html

Власти Одессы отказались переименовывать улицы в честь погибших военных

Власти Одессы отказались переименовывать улицы в честь погибших военных - РИА Новости, 23.12.2022

Власти Одессы отказались переименовывать улицы в честь погибших военных

Власти Одессы не станут переименовывать улицы в честь погибших военных, поскольку их число будет только расти, заявил в пятницу член историко-топонимической... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:11

2022-12-23T18:11

2022-12-23T18:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Власти Одессы не станут переименовывать улицы в честь погибших военных, поскольку их число будет только расти, заявил в пятницу член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич. "Мы отказались переименовывать улицы в честь наших героев, погибших в этой войне. Как отказались переименовать улицы в честь отдельных воинских частей. Мы понимаем, что война будет надолго. Мы понимаем, что число погибших будет расти", - написал Бабич на своей странице в социальной сети Facebook*. Он добавил, что вместо этого в Одессе хотят создать один большой монумент с именами каждого погибшего военного, волонтера, медика, спасателя, полицейского и названиями всех подразделений, воевавших на юге Украины. Находиться он будет на Гагаринском проспекте около областной администрации. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221211/memorial-1837804924.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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