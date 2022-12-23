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Полиция Саратовской области задержала водителя по делу о ДТП на переходе - РИА Новости, 23.12.2022
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Полиция Саратовской области задержала водителя по делу о ДТП на переходе
Полиция Саратовской области задержала водителя по делу о ДТП на переходе - РИА Новости, 23.12.2022
Полиция Саратовской области задержала водителя по делу о ДТП на переходе
Полиция в Саратовской области задержала водителя по подозрению в совершении ДТП в Балашове, где на пешеходном переходе автомобиль сбил двух женщин, одна из... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:05
2022-12-23T15:05
происшествия
авто
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саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Полиция в Саратовской области задержала водителя по подозрению в совершении ДТП в Балашове, где на пешеходном переходе автомобиль сбил двух женщин, одна из которых погибла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Ранее в региональном управлении ГИБДД заявили, что, по предварительным данным, легковой автомобиль "Лада Гранта" вечером в четверг на улице Орджоникидзе сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходного переходу. Женщина 64 лет скончалась на месте, а 26-летняя девушка с травмами госпитализирована. "Водитель автомашины, допустивший наезд на пешеходов, с места происшествия скрылся... 29-летний мужчина был задержан на территории Аркадака и доставлен в отдел полиции. Гражданин сознался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по... пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221223/dtp-1840770753.html
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происшествия, авто, россия, саратов, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Россия, Саратов, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
15:05 23.12.2022
 
Полиция Саратовской области задержала водителя по делу о ДТП на переходе

МВД: в Балашове полиция задержала водителя по делу о ДТП на переходе, где погиб пешеход

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Полиция в Саратовской области задержала водителя по подозрению в совершении ДТП в Балашове, где на пешеходном переходе автомобиль сбил двух женщин, одна из которых погибла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее в региональном управлении ГИБДД заявили, что, по предварительным данным, легковой автомобиль "Лада Гранта" вечером в четверг на улице Орджоникидзе сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходного переходу. Женщина 64 лет скончалась на месте, а 26-летняя девушка с травмами госпитализирована.
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"Водитель автомашины, допустивший наезд на пешеходов, с места происшествия скрылся... 29-летний мужчина был задержан на территории Аркадака и доставлен в отдел полиции. Гражданин сознался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по... пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
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ПроисшествияАвтоРоссияСаратовСаратовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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