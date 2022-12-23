https://ria.ru/20221223/verbovka-1840959660.html
Украинского агента в Ростове завербовали через компьютерную игру
Украинского агента в Ростове завербовали через компьютерную игру - РИА Новости, 23.12.2022
Украинского агента в Ростове завербовали через компьютерную игру
Украинские спецслужбы вышли на своего будущего агента в Ростовской области Владислава Понамарева через компьютерную игру, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:41
2022-12-23T19:41
2022-12-23T19:41
безопасность
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские спецслужбы вышли на своего будущего агента в Ростовской области Владислава Понамарева через компьютерную игру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В пятницу ФСБ России объявила о задержании в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным ФСБ, это гражданин России и Украины Владислав Понамарев, который "был привлечен службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству". "Украинские спецслужбы вышли на него через компьютерную игру где-то в середине 2021 года. Общались, обрабатывали, а уже в 2022 году предложили передавать им информацию", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что сам Понамарев – из Макеевки. Его родители в разводе, оба работают вахтовым методом. "Пономарев придерживался фашистской идеологии. Хотел вступить в "Азов"*, но не взяли, так как он с территории ДНР", - добавил источник. В отношении Понамарева возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже поместил Понамарева под стражу.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221223/diversii-1840759251.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, ростовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Ростовская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинского агента в Ростове завербовали через компьютерную игру
Задержанного в Ростове украинского агента Понамарева завербовали через компьютерную игру
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские спецслужбы вышли на своего будущего агента в Ростовской области Владислава Понамарева через компьютерную игру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В пятницу ФСБ России
объявила о задержании в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным ФСБ, это гражданин России и Украины
Владислав Понамарев, который "был привлечен службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству".
"Украинские спецслужбы вышли на него через компьютерную игру где-то в середине 2021 года. Общались, обрабатывали, а уже в 2022 году предложили передавать им информацию", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что сам Понамарев – из Макеевки
. Его родители в разводе, оба работают вахтовым методом.
"Пономарев придерживался фашистской идеологии. Хотел вступить в "Азов"*, но не взяли, так как он с территории ДНР", - добавил источник.
В отношении Понамарева возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже поместил Понамарева под стражу.
* Запрещенная в России террористическая организация