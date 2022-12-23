https://ria.ru/20221223/vengriya-1840884380.html
Пушков рассказал, как Евросоюз отомстил Венгрии
Пушков рассказал, как Евросоюз отомстил Венгрии - РИА Новости, 23.12.2022
Пушков рассказал, как Евросоюз отомстил Венгрии
Будапешт расплачивается за попытку проводить автономную от Евросоюза политику, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:01
2022-12-23T16:01
2022-12-23T16:26
в мире
алексей пушков
венгрия
будапешт
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Будапешт расплачивается за попытку проводить автономную от Евросоюза политику, считает сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал решение Еврокомиссии заблокировать 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности."Венгрия расплачивается за попытку сохранения хоть какой-то автономии в рамках ЕС", — написал он в своем Telegram-канале.Заблокированная сумма представляет собой трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год. Программы, на которые Венгрия планировала потратить 22 миллиарда евро, включали образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Еврокомиссия заблокировала средства, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения.
https://radiosputnik.ria.ru/20221222/filippo-1840554488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей пушков, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Алексей Пушков, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
16:01 23.12.2022 (обновлено: 16:26 23.12.2022)
Пушков рассказал, как Евросоюз отомстил Венгрии
Сенатор Пушков заявил, что Венгрия расплачивается за попытку сохранить автономию в ЕС
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Будапешт расплачивается за попытку проводить автономную от Евросоюза политику, считает
сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал решение Еврокомиссии заблокировать 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности.
"Венгрия расплачивается за попытку сохранения хоть какой-то автономии в рамках ЕС", — написал он в своем Telegram-канале.
Заблокированная сумма представляет собой трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год. Программы, на которые Венгрия планировала потратить 22 миллиарда евро, включали образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Еврокомиссия заблокировала средства, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения.