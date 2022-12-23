https://ria.ru/20221223/utechka-1840808795.html

"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных водителей

"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных водителей - РИА Новости, 23.12.2022

"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных водителей

"Ситимобил" после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей этого сервиса такси подтвердила РИА... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:07

2022-12-23T13:07

2022-12-23T13:50

ситимобил

в мире

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Ситимобил" после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей этого сервиса такси подтвердила РИА Новости факт утечки личных данных, ведется внутреннее расследование."На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будут применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах. Мы хотим принести извинение каждому водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе", - сообщила компания People&People, управляющая сервисом такси.Она также отметила, что сформировала и готовит к отправке уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных в соответствии с законодательством. "Руководством компании создан штаб по детальному разбору данной ситуации с целью не допустить подобных инцидентов в дальнейшем", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221215/utechka-1838971960.html

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ситимобил, в мире, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)