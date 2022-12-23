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"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных водителей - РИА Новости, 23.12.2022
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"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных водителей
"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных водителей - РИА Новости, 23.12.2022
"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных водителей
"Ситимобил" после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей этого сервиса такси подтвердила РИА... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:07
2022-12-23T13:50
ситимобил
в мире
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Ситимобил" после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей этого сервиса такси подтвердила РИА Новости факт утечки личных данных, ведется внутреннее расследование."На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будут применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах. Мы хотим принести извинение каждому водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе", - сообщила компания People&amp;People, управляющая сервисом такси.Она также отметила, что сформировала и готовит к отправке уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных в соответствии с законодательством. "Руководством компании создан штаб по детальному разбору данной ситуации с целью не допустить подобных инцидентов в дальнейшем", - добавляется в сообщении.
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ситимобил, в мире, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Ситимобил, В мире, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
13:07 23.12.2022 (обновлено: 13:50 23.12.2022)
 
"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных водителей

"Ситимобил" ведет внутреннее расследование по утечке с данными тысяч паспортов водителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль службы такси "Ситимобил".
Автомобиль службы такси Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль службы такси "Ситимобил".. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Ситимобил" после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей этого сервиса такси подтвердила РИА Новости факт утечки личных данных, ведется внутреннее расследование.
"На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будут применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах. Мы хотим принести извинение каждому водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе", - сообщила компания People&People, управляющая сервисом такси.
Она также отметила, что сформировала и готовит к отправке уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных в соответствии с законодательством. "Руководством компании создан штаб по детальному разбору данной ситуации с целью не допустить подобных инцидентов в дальнейшем", - добавляется в сообщении.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 17:53Туризм
Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов
 
СитимобилВ миреМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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