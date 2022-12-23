https://ria.ru/20221223/ukraina-1840984401.html

СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия

СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия - РИА Новости, 23.12.2022

СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия

У Киева и Вашингтона возникли разногласия относительно сценария завершения украинского кризиса, написал обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:51

2022-12-23T21:51

2022-12-23T21:51

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У Киева и Вашингтона возникли разногласия относительно сценария завершения украинского кризиса, написал обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис."США, похоже, гораздо больше заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатического урегулирования <…> Однако Украина в данный момент не хочет участвовать в переговорах", — говорится в статье.По мнению автора, украинцам не стоит поддаваться "азартному куражу" Владимира Зеленского, мечтающего о "грядущих победах". При этом Соединенные Штаты пока не решаются говорить громко о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева, считает он."Американская риторика играет против США", — заключил Депетрис.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

https://ria.ru/20221223/stoltenberg-1840979496.html

https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html

https://ria.ru/20221223/germaniya-1840937905.html

украина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша