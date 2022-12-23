СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия
Newsweek: Киев вразрез интересам США отказывается от мирного урегулирования конфликта
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У Киева и Вашингтона возникли разногласия относительно сценария завершения украинского кризиса, написал обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис.
"США, похоже, гораздо больше заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатического урегулирования <…> Однако Украина в данный момент не хочет участвовать в переговорах", — говорится в статье.
По мнению автора, украинцам не стоит поддаваться "азартному куражу" Владимира Зеленского, мечтающего о "грядущих победах". При этом Соединенные Штаты пока не решаются говорить громко о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева, считает он.
"Американская риторика играет против США", — заключил Депетрис.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.