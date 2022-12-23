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СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия - РИА Новости, 23.12.2022
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СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия
СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия - РИА Новости, 23.12.2022
СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия
У Киева и Вашингтона возникли разногласия относительно сценария завершения украинского кризиса, написал обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:51
2022-12-23T21:51
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У Киева и Вашингтона возникли разногласия относительно сценария завершения украинского кризиса, написал обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис."США, похоже, гораздо больше заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатического урегулирования &lt;…&gt; Однако Украина в данный момент не хочет участвовать в переговорах", — говорится в статье.По мнению автора, украинцам не стоит поддаваться "азартному куражу" Владимира Зеленского, мечтающего о "грядущих победах". При этом Соединенные Штаты пока не решаются говорить громко о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева, считает он."Американская риторика играет против США", — заключил Депетрис.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
https://ria.ru/20221223/stoltenberg-1840979496.html
https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html
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украина
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США
21:51 23.12.2022
 
СМИ: между Вашингтоном и Киевом возникли серьезные разногласия

Newsweek: Киев вразрез интересам США отказывается от мирного урегулирования конфликта

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. У Киева и Вашингтона возникли разногласия относительно сценария завершения украинского кризиса, написал обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис.
"США, похоже, гораздо больше заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатического урегулирования <…> Однако Украина в данный момент не хочет участвовать в переговорах", — говорится в статье.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 21:20Специальная военная операция на Украине
Столтенберг обвинил Россию в "стремлении заморозить конфликт" на Украине
По мнению автора, украинцам не стоит поддаваться "азартному куражу" Владимира Зеленского, мечтающего о "грядущих победах". При этом Соединенные Штаты пока не решаются говорить громко о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева, считает он.
"Американская риторика играет против США", — заключил Депетрис.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Офицер разведки США восхитился тактикой Путина по Украине
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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"Стыдно и больно". В Германии разгорелся скандал вокруг поставок БМП Киеву
 
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