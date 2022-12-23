https://ria.ru/20221223/ukraina-1840919845.html
Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи
Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи - РИА Новости, 23.12.2022
Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи
Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет создано агентство международной помощи для расширения влияния в мире. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:33
2022-12-23T17:33
2022-12-23T17:33
в мире
владимир зеленский
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет создано агентство международной помощи для расширения влияния в мире. "Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей. Нужно вывести на новый уровень состоятельности Украины во внешней политике", - сказал он во время конференции украинских послов. Зеленский добавил, что Украине необходим такой инструмент, который позволит стране быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. "Наше присутствие должно быть ощутимым всем, в нашей помощи должны быть заинтересованы все", - отметил он. Для этого, по словам Зеленского, готовится создание украинского агентства международной помощи, "которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами".
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840605910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи
Зеленский: на Украине появится агентство международной помощи для расширения влияния
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет создано агентство международной помощи для расширения влияния в мире.
"Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей. Нужно вывести на новый уровень состоятельности Украины во внешней политике", - сказал он во время конференции украинских послов.
Зеленский добавил, что Украине необходим такой инструмент, который позволит стране быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. "Наше присутствие должно быть ощутимым всем, в нашей помощи должны быть заинтересованы все", - отметил он.
Для этого, по словам Зеленского, готовится создание украинского агентства международной помощи, "которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами".