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Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи - РИА Новости, 23.12.2022
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Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи
Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи - РИА Новости, 23.12.2022
Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи
Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет создано агентство международной помощи для расширения влияния в мире. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:33
2022-12-23T17:33
в мире
владимир зеленский
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет создано агентство международной помощи для расширения влияния в мире. "Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей. Нужно вывести на новый уровень состоятельности Украины во внешней политике", - сказал он во время конференции украинских послов. Зеленский добавил, что Украине необходим такой инструмент, который позволит стране быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. "Наше присутствие должно быть ощутимым всем, в нашей помощи должны быть заинтересованы все", - отметил он. Для этого, по словам Зеленского, готовится создание украинского агентства международной помощи, "которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами".
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в мире, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:33 23.12.2022
 
Зеленский сообщил о создании на Украине агентства международной помощи

Зеленский: на Украине появится агентство международной помощи для расширения влияния

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет создано агентство международной помощи для расширения влияния в мире.
"Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей. Нужно вывести на новый уровень состоятельности Украины во внешней политике", - сказал он во время конференции украинских послов.
Зеленский добавил, что Украине необходим такой инструмент, который позволит стране быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. "Наше присутствие должно быть ощутимым всем, в нашей помощи должны быть заинтересованы все", - отметил он.
Для этого, по словам Зеленского, готовится создание украинского агентства международной помощи, "которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами".
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 08:00
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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