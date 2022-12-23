Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897520.html
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины - РИА Новости, 23.12.2022
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:34
2022-12-23T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
владимир зеленский
наса
кирилл тимошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840894828_0:0:2478:1394_1920x0_80_0_0_c3b4b940ab60bea59afc57a346f4edf6.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины.На кадрах видно, что энергоснабжение страны с января по декабрь заметно ослабло. "Каждое утро примерно в 01:30 спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной. Их мощные камеры весом с пианино снимают пульс страны: мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News: они показывают, насколько ослаб этот пульс", — говорится в статье. По данным телеканала, детализированный анализ изображений показал, что в конце ноября энергосистема Украины пришла практически в полную неисправность.На прошлой неделе заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о введении на всей территории страны экстренных аварийных отключений электричества.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840894828_220:0:2436:1662_1920x0_80_0_0_6a9bd8a79876d75223f191dc96452a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский, наса, кирилл тимошенко, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, НАСА, Кирилл Тимошенко, Россия
16:34 23.12.2022 (обновлено: 17:49 23.12.2022)
 
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

Телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

© Sky NewsСпутниковый снимок Киева со спутников NASA Suomi и NOAA-20 во время отключения электроэнергии, опубликованный телеканалом Sky News
Спутниковый снимок Киева со спутников NASA Suomi и NOAA-20 во время отключения электроэнергии, опубликованный телеканалом Sky News
© Sky News
Спутниковый снимок Киева со спутников NASA Suomi и NOAA-20 во время отключения электроэнергии, опубликованный телеканалом Sky News
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины.
На кадрах видно, что энергоснабжение страны с января по декабрь заметно ослабло.
© Sky NewsСпутниковые снимки Киева во время отключения электроэнергии, опубликованные телеканалом Sky News
Спутниковые снимки Киева во время отключения электроэнергии, опубликованные телеканалом Sky News
© Sky News
Спутниковые снимки Киева во время отключения электроэнергии, опубликованные телеканалом Sky News
"Каждое утро примерно в 01:30 спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной. Их мощные камеры весом с пианино снимают пульс страны: мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News: они показывают, насколько ослаб этот пульс", — говорится в статье.
По данным телеканала, детализированный анализ изображений показал, что в конце ноября энергосистема Украины пришла практически в полную неисправность.
На прошлой неделе заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о введении на всей территории страны экстренных аварийных отключений электричества.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 08:00
Украинское командование ждет русские танки в Киеве
Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийНАСАКирилл ТимошенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала