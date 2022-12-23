https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897520.html

Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины - РИА Новости, 23.12.2022

Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:34

2022-12-23T16:34

2022-12-23T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

владимир зеленский

наса

кирилл тимошенко

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины.На кадрах видно, что энергоснабжение страны с января по декабрь заметно ослабло. "Каждое утро примерно в 01:30 спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной. Их мощные камеры весом с пианино снимают пульс страны: мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News: они показывают, насколько ослаб этот пульс", — говорится в статье. По данным телеканала, детализированный анализ изображений показал, что в конце ноября энергосистема Украины пришла практически в полную неисправность.На прошлой неделе заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о введении на всей территории страны экстренных аварийных отключений электричества.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский, наса, кирилл тимошенко, россия