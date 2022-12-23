16:34 23.12.2022 (обновлено: 17:49 23.12.2022)
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
© Sky NewsСпутниковый снимок Киева со спутников NASA Suomi и NOAA-20 во время отключения электроэнергии, опубликованный телеканалом Sky News
Спутниковый снимок Киева со спутников NASA Suomi и NOAA-20 во время отключения электроэнергии, опубликованный телеканалом Sky News
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины.
На кадрах видно, что энергоснабжение страны с января по декабрь заметно ослабло.
© Sky NewsСпутниковые снимки Киева во время отключения электроэнергии, опубликованные телеканалом Sky News
Спутниковые снимки Киева во время отключения электроэнергии, опубликованные телеканалом Sky News
"Каждое утро примерно в 01:30 спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной. Их мощные камеры весом с пианино снимают пульс страны: мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News: они показывают, насколько ослаб этот пульс", — говорится в статье.
По данным телеканала, детализированный анализ изображений показал, что в конце ноября энергосистема Украины пришла практически в полную неисправность.
На прошлой неделе заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о введении на всей территории страны экстренных аварийных отключений электричества.
21 декабря, 08:00Украинское командование ждет русские танки в Киеве
Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
27 ноября, 08:00Тьма пришла на Украину надолго