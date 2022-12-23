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Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией
Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией - РИА Новости, 23.12.2022
Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:34
2022-12-23T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, а также прекратил действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12 июня 2009 года в Киеве. Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Верховная Рада Украины
16:34 23.12.2022
 
Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией

Мельничук сообщил о выходе Украины из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск". Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о воздушном сообщении, подписанного в городе Минск 17 июля 1995 года", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, а также прекратил действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12 июня 2009 года в Киеве.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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