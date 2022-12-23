Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией
Мельничук сообщил о выходе Украины из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
© Sputnik / Виктор Толочко
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о воздушном сообщении, подписанного в городе Минск 17 июля 1995 года", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, а также прекратил действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12 июня 2009 года в Киеве.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.