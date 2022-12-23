https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html

Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией

Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией - РИА Новости, 23.12.2022

Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:34

2022-12-23T16:34

2022-12-23T16:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, а также прекратил действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12 июня 2009 года в Киеве. Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины