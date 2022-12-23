В США объяснили, чем рискует Европа и НАТО из-за Украины
WSJ пишет, что Европе и НАТО не хватает боеприпасов ни для себя, ни для Украины
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Боеприпасы на Украине расходуются темпами, невиданными со времен Второй мировой войны, пишет The Wall Street Journal.
"ВСУ выпускают около шести тысяч артиллерийских снарядов в день и сейчас у них заканчиваются зенитные ракеты", — говорится в публикации.
"ВСУ выпускают около шести тысяч артиллерийских снарядов в день и сейчас у них заканчиваются зенитные ракеты", — говорится в публикации.
По мнению журналиста, в Европе расположены крупнейшие заводы по производству оружия, но даже они с трудом справляются с тем, чтобы создавать достаточно вооружений и для нужд НАТО, и для помощи Украине. Так, производителям не хватает мощностей и работников с особой специализацией, у них есть сложности с цепочками поставок и высокие траты, пишет автор.
"Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов. Если на альянс сейчас нападут, он не сможет защитить себя", — резюмировалось в материале.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов. Если на альянс сейчас нападут, он не сможет защитить себя", — резюмировалось в материале.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.