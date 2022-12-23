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NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации - РИА Новости, 23.12.2022
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации
Киев попал в безвыходное положение: украинская армия обескровлена, а запасы западного оружия истощились, написали в статье для The New York Times журналисты... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:23
2022-12-23T17:26
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
джо байден
украина
вооруженные силы украины
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киев попал в безвыходное положение: украинская армия обескровлена, а запасы западного оружия истощились, написали в статье для The New York Times журналисты Джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик Шмитт."Тысячи убитых солдат и нехватка боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Такую цену заплатила украинская армия", — подчеркнули обозреватели.Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько вооружения, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя, считают авторы статьи.Также журналисты отметили тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, подчеркнули они.Ранее на этой неделе Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. В этот же день Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html
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украина
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сергей суровикин, джо байден, украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Джо Байден, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Россия
15:23 23.12.2022 (обновлено: 17:26 23.12.2022)
 
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации

NYT: большие потери ВСУ и нехватка боеприпасов загнали Киев в безвыходное положение

© AP Photo / LibkosУкраинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте)
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте). Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киев попал в безвыходное положение: украинская армия обескровлена, а запасы западного оружия истощились, написали в статье для The New York Times журналисты Джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик Шмитт.
"Тысячи убитых солдат и нехватка боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Такую цену заплатила украинская армия", — подчеркнули обозреватели.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько вооружения, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя, считают авторы статьи.
Также журналисты отметили тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, подчеркнули они.

"Украине будет сложно отвоевать огромные территории, которые она потеряла в этом году <…>. Ударов ВСУ по российским базам и линиям снабжения недостаточно, чтобы выбить российских солдат из тех районов страны, где они сосредоточены", — подытожило издание.

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. В этот же день Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".
На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей СуровикинДжо БайденУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСШАРоссия
 
 
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