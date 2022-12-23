https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации - РИА Новости, 23.12.2022
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации
Киев попал в безвыходное положение: украинская армия обескровлена, а запасы западного оружия истощились, написали в статье для The New York Times журналисты... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:23
2022-12-23T15:23
2022-12-23T17:26
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
джо байден
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вооруженные силы украины
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киев попал в безвыходное положение: украинская армия обескровлена, а запасы западного оружия истощились, написали в статье для The New York Times журналисты Джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик Шмитт."Тысячи убитых солдат и нехватка боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Такую цену заплатила украинская армия", — подчеркнули обозреватели.Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько вооружения, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя, считают авторы статьи.Также журналисты отметили тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, подчеркнули они.Ранее на этой неделе Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. В этот же день Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840841548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей суровикин, джо байден, украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Джо Байден, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Россия
15:23 23.12.2022 (обновлено: 17:26 23.12.2022)
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации
NYT: большие потери ВСУ и нехватка боеприпасов загнали Киев в безвыходное положение
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Киев попал в безвыходное положение: украинская армия обескровлена, а запасы западного оружия истощились, написали в статье для The New York Times
журналисты Джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик Шмитт.
"Тысячи убитых солдат и нехватка боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Такую цену заплатила украинская армия", — подчеркнули обозреватели.
Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько вооружения, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя, считают авторы статьи.
Также журналисты отметили тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, подчеркнули они.
"Украине будет сложно отвоевать огромные территории, которые она потеряла в этом году <…>. Ударов ВСУ по российским базам и линиям снабжения недостаточно, чтобы выбить российских солдат из тех районов страны, где они сосредоточены", — подытожило издание.
Ранее на этой неделе Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. В этот же день Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".
На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.