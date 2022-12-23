https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html

NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации

NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации - РИА Новости, 23.12.2022

NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации

Киев попал в безвыходное положение: украинская армия обескровлена, а запасы западного оружия истощились, написали в статье для The New York Times журналисты... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:23

2022-12-23T15:23

2022-12-23T17:26

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

джо байден

украина

вооруженные силы украины

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киев попал в безвыходное положение: украинская армия обескровлена, а запасы западного оружия истощились, написали в статье для The New York Times журналисты Джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик Шмитт."Тысячи убитых солдат и нехватка боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Такую цену заплатила украинская армия", — подчеркнули обозреватели.Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько вооружения, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя, считают авторы статьи.Также журналисты отметили тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, подчеркнули они.Ранее на этой неделе Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. В этот же день Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840841548.html

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россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сергей суровикин, джо байден, украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, россия