14:26 23.12.2022 (обновлено: 15:18 23.12.2022)
NYT: США не исполнили главное желание Зеленского
NYT: Зеленский во время визита в США не смог договориться о поставках танков и ракет
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить Вашингтон выделить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности, пишут обозреватели газеты The New York Times.
"Триумфальный визит украинского лидера завершился обещанием США оказать дополнительную многомиллиардную помощь, но не тем, чего он хотел больше всего", — отмечают авторы.
При этом они не исключили, что Зеленский еще может получить желаемую помощь, так как "границы американской поддержки" передвинулись в сторону Киева.
"Поездка украинского президента стала яркой демонстрацией его двойной стратегии заискивания и давления на союзников. Он знал, что не получит всего, о чем попросил, но полагает, что сочетание его постоянных просьб с нестабильной ситуацией на фронте заставят США пересмотреть собственные принципы", — заключают обозреватели.
Вчера, 11:46Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине
На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов — в него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие. А сенат вслед за этим одобрил проект федерального бюджета, в котором из 1,7 триллиона долларов 45 миллиардов выделяются на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.
На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.