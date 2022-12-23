https://ria.ru/20221223/ukraina-1840841548.html

NYT: США не исполнили главное желание Зеленского

NYT: США не исполнили главное желание Зеленского - РИА Новости, 23.12.2022

NYT: США не исполнили главное желание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить Вашингтон выделить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности, пишут обозреватели РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:26

2022-12-23T14:26

2022-12-23T15:18

в мире

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (штат)

украина

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc9793338ebc3580bb7eee1f31be2ab9.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить Вашингтон выделить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности, пишут обозреватели газеты The New York Times.При этом они не исключили, что Зеленский еще может получить желаемую помощь, так как "границы американской поддержки" передвинулись в сторону Киева."Поездка украинского президента стала яркой демонстрацией его двойной стратегии заискивания и давления на союзников. Он знал, что не получит всего, о чем попросил, но полагает, что сочетание его постоянных просьб с нестабильной ситуацией на фронте заставят США пересмотреть собственные принципы", — заключают обозреватели.На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов — в него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие. А сенат вслед за этим одобрил проект федерального бюджета, в котором из 1,7 триллиона долларов 45 миллиардов выделяются на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840774268.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840743605.html

вашингтон (штат)

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), украина, нато, сша