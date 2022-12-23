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NYT: США не исполнили главное желание Зеленского - РИА Новости, 23.12.2022
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NYT: США не исполнили главное желание Зеленского
NYT: США не исполнили главное желание Зеленского - РИА Новости, 23.12.2022
NYT: США не исполнили главное желание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить Вашингтон выделить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности, пишут обозреватели РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:26
2022-12-23T15:18
в мире
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (штат)
украина
нато
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить Вашингтон выделить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности, пишут обозреватели газеты The New York Times.При этом они не исключили, что Зеленский еще может получить желаемую помощь, так как "границы американской поддержки" передвинулись в сторону Киева."Поездка украинского президента стала яркой демонстрацией его двойной стратегии заискивания и давления на союзников. Он знал, что не получит всего, о чем попросил, но полагает, что сочетание его постоянных просьб с нестабильной ситуацией на фронте заставят США пересмотреть собственные принципы", — заключают обозреватели.На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов — в него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие. А сенат вслед за этим одобрил проект федерального бюджета, в котором из 1,7 триллиона долларов 45 миллиардов выделяются на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840774268.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), украина, нато, сша
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вашингтон (штат), Украина, НАТО, США
14:26 23.12.2022 (обновлено: 15:18 23.12.2022)
 
NYT: США не исполнили главное желание Зеленского

NYT: Зеленский во время визита в США не смог договориться о поставках танков и ракет

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить Вашингтон выделить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности, пишут обозреватели газеты The New York Times.

"Триумфальный визит украинского лидера завершился обещанием США оказать дополнительную многомиллиардную помощь, но не тем, чего он хотел больше всего", — отмечают авторы.

При этом они не исключили, что Зеленский еще может получить желаемую помощь, так как "границы американской поддержки" передвинулись в сторону Киева.
"Поездка украинского президента стала яркой демонстрацией его двойной стратегии заискивания и давления на союзников. Он знал, что не получит всего, о чем попросил, но полагает, что сочетание его постоянных просьб с нестабильной ситуацией на фронте заставят США пересмотреть собственные принципы", — заключают обозреватели.
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На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов — в него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие. А сенат вслед за этим одобрил проект федерального бюджета, в котором из 1,7 триллиона долларов 45 миллиардов выделяются на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.
На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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