https://ria.ru/20221223/ukraina-1840825881.html
На Украине заявили о падении производства в IV квартале на 70 процентов
На Украине заявили о падении производства в IV квартале на 70 процентов - РИА Новости, 23.12.2022
На Украине заявили о падении производства в IV квартале на 70 процентов
Падение производства предприятий на Украине в четвертом квартале 2022 года в среднем достигает 70%, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:48
2022-12-23T13:48
2022-12-23T13:48
специальная военная операция на украине
экономика
украина
владимир зеленский
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Падение производства предприятий на Украине в четвертом квартале 2022 года в среднем достигает 70%, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. "Падение реального производства в четвертом квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях 80-90%, в некоторых - 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия, в зависимости от его важности для экономики", - сообщил он в интервью "РБК-Украина". По словам Шурмы, в отношении отдельных кластеров экономики, среди которых добыча угля, нефтедобыча и нефтепереработка, власти стараются вводить меньше ограничений, однако в целом ситуация чрезвычайно сложная. Падение производства произошло на фоне тяжелой ситуации в энергетике и постоянных отключений света в стране из-за повреждения инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_474c168da05f002a1800ae02828f18b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Владимир Зеленский, Киев
На Украине заявили о падении производства в IV квартале на 70 процентов
Замглавы офиса Зеленского Шурма: реальное производство в IV квартале упало на 70 процентов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Падение производства предприятий на Украине в четвертом квартале 2022 года в среднем достигает 70%, заявил
заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.
"Падение реального производства в четвертом квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях 80-90%, в некоторых - 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия, в зависимости от его важности для экономики", - сообщил он в интервью "РБК-Украина".
По словам Шурмы, в отношении отдельных кластеров экономики, среди которых добыча угля, нефтедобыча и нефтепереработка, власти стараются вводить меньше ограничений, однако в целом ситуация чрезвычайно сложная.
Падение производства произошло на фоне тяжелой ситуации в энергетике и постоянных отключений света в стране из-за повреждения инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.