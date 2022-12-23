https://ria.ru/20221223/ukraina-1840825881.html

На Украине заявили о падении производства в IV квартале на 70 процентов

На Украине заявили о падении производства в IV квартале на 70 процентов - РИА Новости, 23.12.2022

На Украине заявили о падении производства в IV квартале на 70 процентов

Падение производства предприятий на Украине в четвертом квартале 2022 года в среднем достигает 70%, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:48

2022-12-23T13:48

2022-12-23T13:48

специальная военная операция на украине

экономика

украина

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Падение производства предприятий на Украине в четвертом квартале 2022 года в среднем достигает 70%, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. "Падение реального производства в четвертом квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях 80-90%, в некоторых - 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия, в зависимости от его важности для экономики", - сообщил он в интервью "РБК-Украина". По словам Шурмы, в отношении отдельных кластеров экономики, среди которых добыча угля, нефтедобыча и нефтепереработка, власти стараются вводить меньше ограничений, однако в целом ситуация чрезвычайно сложная. Падение производства произошло на фоне тяжелой ситуации в энергетике и постоянных отключений света в стране из-за повреждения инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, владимир зеленский, киев