https://ria.ru/20221223/ukraina-1840800643.html
Новое заявление Бербок об Украине ужаснуло пользователей Сети
Новое заявление Бербок об Украине ужаснуло пользователей Сети - РИА Новости, 23.12.2022
Новое заявление Бербок об Украине ужаснуло пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что нужно проработать сценарии, при которых Берлин отправит... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:50
2022-12-23T12:50
2022-12-23T13:51
в мире
анналена бербок
украина
мид германии
нато
берлин (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что нужно проработать сценарии, при которых Берлин отправит дополнительное вооружение Украине. Об этом она рассказала после встречи с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Берлине, комментируя выделение Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов."ФРГ должна разработать сценарии, в которых следует заботиться о нуждах граждан. Немецкие лидеры не только отказываются это делать, они активнее обращаются к ужасной политике", — написал один из комментаторов."Когда она наконец начнет говорить о компромиссе, прекращении огня, а не о новой поставке вооружений. Только разжигает конфликт. Ужасный дипломат", — отметил второй участник обсуждения. "У нас хоть оружие для собственной защиты останется? Или мы все решили отдать Украине?" — возмутился комментатор."Патологическая ненависть некоторых западных чиновников к России приведет Европу к краху. Они из-за нее не хотят видеть серьезные проблемы в экономике", — заключил читатель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221220/berbok-1839960801.html
https://ria.ru/20221223/italiya-1840763241.html
украина
берлин (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c6676dc140161ff60c2ddbfd03af4eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анналена бербок, украина, мид германии, нато, берлин (город), россия
В мире, Анналена Бербок, Украина, МИД Германии, НАТО, Берлин (город), Россия
12:50 23.12.2022 (обновлено: 13:51 23.12.2022)
Новое заявление Бербок об Украине ужаснуло пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали намек Бербок о будущих поставках вооружения Украине
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что нужно проработать сценарии, при которых Берлин отправит дополнительное вооружение Украине.
Об этом она рассказала после встречи с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Берлине, комментируя выделение Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов.
"ФРГ должна разработать сценарии, в которых следует заботиться о нуждах граждан. Немецкие лидеры не только отказываются это делать, они активнее обращаются к ужасной политике", — написал один из комментаторов.
"Когда она наконец начнет говорить о компромиссе, прекращении огня, а не о новой поставке вооружений. Только разжигает конфликт. Ужасный дипломат", — отметил второй участник обсуждения.
"Нет необходимости обращать внимание на то, что говорит Бербок. На данном этапе немецкая партия зеленых — это просто еще один мозговой центр США", — съязвил третий пользователь.
"У нас хоть оружие для собственной защиты останется? Или мы все решили отдать Украине?" — возмутился комментатор.
"Патологическая ненависть некоторых западных чиновников к России приведет Европу к краху. Они из-за нее не хотят видеть серьезные проблемы в экономике", — заключил читатель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.