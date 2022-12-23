https://ria.ru/20221223/ukraina-1840800643.html

Новое заявление Бербок об Украине ужаснуло пользователей Сети

Новое заявление Бербок об Украине ужаснуло пользователей Сети - РИА Новости, 23.12.2022

Новое заявление Бербок об Украине ужаснуло пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что нужно проработать сценарии, при которых Берлин отправит... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:50

2022-12-23T12:50

2022-12-23T13:51

в мире

анналена бербок

украина

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что нужно проработать сценарии, при которых Берлин отправит дополнительное вооружение Украине. Об этом она рассказала после встречи с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Берлине, комментируя выделение Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов."ФРГ должна разработать сценарии, в которых следует заботиться о нуждах граждан. Немецкие лидеры не только отказываются это делать, они активнее обращаются к ужасной политике", — написал один из комментаторов."Когда она наконец начнет говорить о компромиссе, прекращении огня, а не о новой поставке вооружений. Только разжигает конфликт. Ужасный дипломат", — отметил второй участник обсуждения. "У нас хоть оружие для собственной защиты останется? Или мы все решили отдать Украине?" — возмутился комментатор."Патологическая ненависть некоторых западных чиновников к России приведет Европу к краху. Они из-за нее не хотят видеть серьезные проблемы в экономике", — заключил читатель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221220/berbok-1839960801.html

https://ria.ru/20221223/italiya-1840763241.html

украина

берлин (город)

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