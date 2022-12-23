https://ria.ru/20221223/ukraina-1840774268.html
Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине
Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 23.12.2022
Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине
Перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:46
2022-12-23T11:46
2022-12-23T12:11
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times.Поездка Владимира Зеленского в Америку и его выступление перед членами конгресса также стала "ясным сигналом" к готовности продолжать противостояние, считают авторы статьи."Смысл слов украинского лидера ясен: он хочет продолжать войну на истощение. Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать", — подытожило издание.Ранее на этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840743605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, нато, киев
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Киев
11:46 23.12.2022 (обновлено: 12:11 23.12.2022)
Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине
Global Times: конфликт на Украине может стать жестче и интенсивнее из-за политики США
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times
.
"Конфликт может стать еще более жестким и интенсивным, поскольку Вашингтон не прекращает своего участия. В глазах американских политиков поддержка Украины — синоним сохранения миропорядка, в котором доминируют Штаты", — заявили журналисты.
Поездка Владимира Зеленского в Америку и его выступление перед членами конгресса также стала "ясным сигналом" к готовности продолжать противостояние, считают авторы статьи.
"Смысл слов украинского лидера ясен: он хочет продолжать войну на истощение. Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать", — подытожило издание.
Ранее на этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".
На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.