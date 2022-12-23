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Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 23.12.2022
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Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине
Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 23.12.2022
Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине
Перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:46
2022-12-23T12:11
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times.Поездка Владимира Зеленского в Америку и его выступление перед членами конгресса также стала "ясным сигналом" к готовности продолжать противостояние, считают авторы статьи."Смысл слов украинского лидера ясен: он хочет продолжать войну на истощение. Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать", — подытожило издание.Ранее на этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, нато, киев
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Киев
11:46 23.12.2022 (обновлено: 12:11 23.12.2022)
 
Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине

Global Times: конфликт на Украине может стать жестче и интенсивнее из-за политики США

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times.

"Конфликт может стать еще более жестким и интенсивным, поскольку Вашингтон не прекращает своего участия. В глазах американских политиков поддержка Украины — синоним сохранения миропорядка, в котором доминируют Штаты", — заявили журналисты.

Поездка Владимира Зеленского в Америку и его выступление перед членами конгресса также стала "ясным сигналом" к готовности продолжать противостояние, считают авторы статьи.
"Смысл слов украинского лидера ясен: он хочет продолжать войну на истощение. Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать", — подытожило издание.
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Ранее на этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".
На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.
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