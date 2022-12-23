https://ria.ru/20221223/ukraina-1840774268.html

Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине

Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 23.12.2022

Китайские СМИ дали мрачный прогноз по Украине

Перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:46

2022-12-23T11:46

2022-12-23T12:11

в мире

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

сша

украина

нато

киев

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, пишет китайское издание Global Times.Поездка Владимира Зеленского в Америку и его выступление перед членами конгресса также стала "ясным сигналом" к готовности продолжать противостояние, считают авторы статьи."Смысл слов украинского лидера ясен: он хочет продолжать войну на истощение. Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать", — подытожило издание.Ранее на этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".На фоне спецоперации на Украине Запад продолжает накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840743605.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840732914.html

сша

украина

киев

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Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, сша, украина, нато, киев