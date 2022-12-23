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В США резко отреагировали на "рождественский подарок" Вашингтона Зеленскому - РИА Новости, 23.12.2022
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В США резко отреагировали на "рождественский подарок" Вашингтона Зеленскому
В США резко отреагировали на "рождественский подарок" Вашингтона Зеленскому - РИА Новости, 23.12.2022
В США резко отреагировали на "рождественский подарок" Вашингтона Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский даже не удосужился поблагодарить американцев за "рождественский подарок" в размере 45 миллиардов долларов, пишет... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:22
2022-12-23T11:15
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
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сша
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский даже не удосужился поблагодарить американцев за "рождественский подарок" в размере 45 миллиардов долларов, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин."Зеленскому нужно помнить, что без миллиардов долларов американских налогоплательщиков все его правительство станет неплатежеспособным. Тем не менее вместо того, чтобы их поблагодарить, он выдвинул новые требования, в то время как наши политики стояли и аплодировали ему с остекленевшими лицами", — отметил автор публикации.По его мнению, вся "постановка" украинского президента перед конгрессом была построена на попытках надавить на жалость "самых слабохарактерных" законодателей."Он прибыл в Вашингтон в своей фирменной военной форме и армейских ботинках вместо костюма — самодовольная мелодрама, которая определяет Зеленского и его сторонников с самого начала конфликта. Он актер и комик, который знает, как устраивать шоу. Мало что было сказано о том, как помощь Украине улучшит жизнь обычных американцев", — заключил обозреватель.На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. А сенат вслед за этим одобрил проект федерального бюджета, в котором из 1,7 триллиона долларов 45 миллиардов выделяются на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, вашингтон (штат), сша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Вашингтон (штат), США, НАТО
09:22 23.12.2022 (обновлено: 11:15 23.12.2022)
 
В США резко отреагировали на "рождественский подарок" Вашингтона Зеленскому

TAC: Зеленский даже не поблагодарил США за выделение Украине 45 миллиардов долларов помощи

© AFP 2022 / Jim WatsonПрезидент Украины Владимир Зеленский с флагом США на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский с флагом США на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / Jim Watson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский даже не удосужился поблагодарить американцев за "рождественский подарок" в размере 45 миллиардов долларов, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
"Зеленскому нужно помнить, что без миллиардов долларов американских налогоплательщиков все его правительство станет неплатежеспособным. Тем не менее вместо того, чтобы их поблагодарить, он выдвинул новые требования, в то время как наши политики стояли и аплодировали ему с остекленевшими лицами", — отметил автор публикации.
По его мнению, вся "постановка" украинского президента перед конгрессом была построена на попытках надавить на жалость "самых слабохарактерных" законодателей.
"Он прибыл в Вашингтон в своей фирменной военной форме и армейских ботинках вместо костюма — самодовольная мелодрама, которая определяет Зеленского и его сторонников с самого начала конфликта. Он актер и комик, который знает, как устраивать шоу. Мало что было сказано о том, как помощь Украине улучшит жизнь обычных американцев", — заключил обозреватель.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. А сенат вслед за этим одобрил проект федерального бюджета, в котором из 1,7 триллиона долларов 45 миллиардов выделяются на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.
На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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