https://ria.ru/20221223/ugrozy-1840973368.html
Под Костромой осудили дебошира, угрожавшего сельскому главе ножницами
Под Костромой осудили дебошира, угрожавшего сельскому главе ножницами - РИА Новости, 23.12.2022
Под Костромой осудили дебошира, угрожавшего сельскому главе ножницами
Суд в Костромской области приговорил к 1 году 4 месяцам колонии дебошира, который ворвался в администрацию сельского поселения, схватил канцелярские ножницы и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:39
2022-12-23T20:39
2022-12-23T20:39
происшествия
кострома
костромская область
шарьинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Суд в Костромской области приговорил к 1 году 4 месяцам колонии дебошира, который ворвался в администрацию сельского поселения, схватил канцелярские ножницы и угрожал главе поселения убийством, сообщают СУСК по региону и областная прокуратура. Следствие и суд установили, что 1 июня 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал непристойные высказывания и ругался матом возле здания администрации одного из сельских поселений Шарьинского района. "Затем он выбил дверь в приемную главы сельского поселения, где стал выражаться нецензурной бранью. Один из посетителей администрации сделал ему замечание. В ответ подсудимый применил к нему насилие, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков на лице и теле. Затем подсудимый взял ножницы, которыми стал угрожать главе сельского поселения и высказывал в ее адрес угрозы убийством", - говорится в сообщении. Мужчину судили за хулиганство и угрозу убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - информирует СУСК.
https://ria.ru/20221223/srok-1840858152.html
кострома
костромская область
шарьинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, костромская область, шарьинский район
Происшествия, Кострома, Костромская область, Шарьинский район
Под Костромой осудили дебошира, угрожавшего сельскому главе ножницами
В Костромской области мужчине дали 1,4 года колонии за угрозы главе сельского поселения