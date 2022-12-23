https://ria.ru/20221223/ugrozy-1840973368.html

Под Костромой осудили дебошира, угрожавшего сельскому главе ножницами

Под Костромой осудили дебошира, угрожавшего сельскому главе ножницами - РИА Новости, 23.12.2022

Под Костромой осудили дебошира, угрожавшего сельскому главе ножницами

Суд в Костромской области приговорил к 1 году 4 месяцам колонии дебошира, который ворвался в администрацию сельского поселения, схватил канцелярские ножницы и... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:39

2022-12-23T20:39

2022-12-23T20:39

происшествия

кострома

костромская область

шарьинский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Суд в Костромской области приговорил к 1 году 4 месяцам колонии дебошира, который ворвался в администрацию сельского поселения, схватил канцелярские ножницы и угрожал главе поселения убийством, сообщают СУСК по региону и областная прокуратура. Следствие и суд установили, что 1 июня 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал непристойные высказывания и ругался матом возле здания администрации одного из сельских поселений Шарьинского района. "Затем он выбил дверь в приемную главы сельского поселения, где стал выражаться нецензурной бранью. Один из посетителей администрации сделал ему замечание. В ответ подсудимый применил к нему насилие, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков на лице и теле. Затем подсудимый взял ножницы, которыми стал угрожать главе сельского поселения и высказывал в ее адрес угрозы убийством", - говорится в сообщении. Мужчину судили за хулиганство и угрозу убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - информирует СУСК.

https://ria.ru/20221223/srok-1840858152.html

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Евгения Нефедова

происшествия, кострома, костромская область, шарьинский район