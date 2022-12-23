https://ria.ru/20221223/ugol-1840752047.html

Добыча угля осталась примерно на уровне прошлого года, заявил Новак

Добыча угля осталась примерно на уровне прошлого года, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022

Добыча угля осталась примерно на уровне прошлого года, заявил Новак

Добыча угля в России в текущем году осталась примерно на уровне прошлого года, несмотря на введенные европейские санкции, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:42

2022-12-23T10:42

2022-12-23T11:53

экономика

александр новак

россия

санкции в отношении россии

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Добыча угля в России в текущем году осталась примерно на уровне прошлого года, несмотря на введенные европейские санкции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Если говорит по угольной отрасли - мы сохранили уровень примерно прошлого года, несмотря на то, что относительно угольной отрасли были введены санкции и Европа запретила поставки в европейские страны с августа-месяца. Тем не менее, по году объем добычи остался на том же уровне", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Добыча угля в 2021 году, по оценкам Минэнерго РФ, выросла на 9% к 2020 году и составила 439 миллионов тонн. А по данным Росстата, добыча угля в РФ за 10 месяцев снизилась на 1,3%.Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.

https://ria.ru/20221114/avstraliya-1831373510.html

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экономика, александр новак, россия, санкции в отношении россии, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)